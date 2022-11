La perte avant impôts de Centum Investment au Kenya se creuse pour atteindre 1,24 milliard de shillings au premier semestre.

NAIROBI (Reuters) - La société kenyane Centum Investment a déclaré mardi que sa perte avant impôts s'était creusée pour atteindre 1,24 milliard de shillings (10,14 millions de dollars) au cours du premier semestre de l'année à la fin septembre, contre une perte de 697 millions de shillings au cours de la même période l'année précédente.

Elle a déclaré dans un communiqué que les revenus d'investissement et autres revenus de la société ont baissé à 713,4 millions de shillings contre 987 millions de shillings, tandis que les coûts d'exploitation et d'administration ont baissé à 254,7 millions de shillings contre 328,2 millions de shillings.

Les résultats du groupe comprennent les performances des filiales, des associés et des investissements en coentreprise de Centum dans ses cinq secteurs d'activité.

Centum, qui investit dans des sociétés cotées et des sociétés privées, a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action de la société, une mesure clé de la performance pour les sociétés d'investissement, a chuté à 59,77 shillings, contre 62,10 shillings.

La performance de Centum est suivie de près par les investisseurs car elle propose une exposition à des opportunités telles que des développements de centres commerciaux et des sociétés cotées et non cotées à travers l'Afrique de l'Est.

En juin, Centum a déclaré avoir accepté de vendre sa participation de 83,4 % dans la Sidian Bank du Kenya à la Access Bank du Nigeria pour 4,3 milliards de shillings.

"Nous prévoyons l'achèvement et la réception des fonds au cours du second semestre de l'année financière actuelle", a déclaré Centum à propos de la vente de la participation.

(1 $ = 122,3500 shillings kenyans)