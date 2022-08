La perte d'exploitation semestrielle de Klarna augmente

Le résultat d'exploitation du premier semestre est une perte de 6,17 milliards de couronnes suédoises (578,52 millions de dollars), contre 1,76 milliard de couronnes l'année précédente.

Le total des pertes sur créances a augmenté à 2,85 milliards de couronnes, contre 1,85 milliard de couronnes un an plus tôt.

Connue pour ses services "acheter maintenant, payer plus tard" (BNPL), Klarna a connu une croissance rapide pendant la pandémie, mais depuis le début de l'année, l'inflation galopante et la guerre en Ukraine ont détérioré le climat des affaires.

La société suédoise a licencié environ 10 % de ses effectifs en mai et a levé le mois dernier 800 millions de dollars de fonds à une évaluation de 6,7 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 85 % par rapport au prix de 46 milliards de dollars qu'elle a attiré l'année dernière.

"Nous avons eu quelques années maintenant où la croissance a été vraiment fortement priorisée par les investisseurs", a déclaré le directeur général Sebastian Siemiatkowski dans un communiqué. "Maintenant, de manière compréhensible, ils veulent voir la rentabilité".

Klarna a déclaré qu'elle avait revu ses plans pour 2022 et qu'elle mettrait en œuvre un certain nombre de mesures prudentes et préventives pour faire face à l'évolution des défis.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 24% à 9,1 milliards de couronnes et la valeur brute des marchandises (GMV) a augmenté de 21% à 396 milliards.

Cependant, les dépenses d'exploitation totales avant les pertes de crédit ont également augmenté, passant de 6,26 milliards de couronnes à 10,81 milliards de couronnes.

Klarna, qui compte 150 millions de consommateurs sur sa plate-forme à travers 45 marchés, compte l'Allemagne, les États-Unis et la Suède parmi ses principaux marchés.

(1 $ = 10,6651 couronnes suédoises)