Bellinzone (awp/ats) - La peste porcine africaine est arrivée dans le nord de l'Italie. Le virus a été détecté chez des animaux à seulement 65 kilomètres de la frontière du Tessin. Le vétérinaire cantonal estime que le risque est élevé.

L'échange de marchandises et la circulation toujours plus intense des personnes entre l'Italie et la Suisse augmentent le risque d'une introduction involontaire du virus, explique le vétérinaire cantonal tessinois à Keystone-ATS. De plus, le virus peut aussi arriver dans le sud de la Suisse par voie naturelle, c'est-à-dire par le biais de sangliers infectés.

Le risque d'un premier cas de peste porcine est plus élevé au Tessin que dans les autres cantons en raison de la proximité avec des animaux infectés, souligne le vétérinaire.

L'Office vétérinaire tessinois a mis en ligne une liste de recommandations d'hygiène, notamment pour les chasseurs. La peste porcine africaine touche les animaux sauvages et domestiques, qui développent une forte fièvre et périssent en sept à dix jours. Il n'existe pas de remède ni de vaccin. Le virus n'est pas dangereux pour l'homme.

ats/al