La petite bête qui monte : le français nsect s'offre Protifarm

Protifarm est un leader dans les ingrédients d'insectes pour l'alimentation humaine. L'accord fait suite à l'autorisation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en janvier, qui a estimé que des vers de farine ne présentent pas de risques pour la consommation humaine.

"Ils sont l'un des rares autres acteurs à élever des vers de farine comme nous, mais ils étaient dans l'alimentation humaine et pas nous, (nous étions) seulement dans l'alimentation pour chiens, chats et poissons", a déclaré Antoine Hubert, cofondateur et directeur général d'Ynsect, dans une interview à Reuters.

Ynsect va commencer à se concentrer sur les suppléments à haute teneur en protéines pour les athlètes et les personnes âgées et travailler sur l'aspect gustatif afin de servir le marché en plein essor des substituts de viande d'ici quelques années, a ajouté le dirigeant.

Le marché des insectes comestibles devrait croître sur un rythme annuel de 26,5 % pour atteindre 4,63 milliards de dollars d'ici 2027, selon Meticulous Research.

La Footprint Coalition de l'acteur Robert Downey Jr. figure parmi les bailleurs de fonds d'Ynsect, qui a levé 425 M$ auprès d'investisseurs internationaux. Ynsect devrait ouvrir l'année prochaine dans le nord de la France ce qui sera, selon elle, la plus haute ferme verticale du monde.

500 M€ de revenus dans 5 ans

La société vise un chiffre d'affaires d'au moins 500 millions d'euros d'ici cinq ans, le marché alimentaire représentant environ 5 à 10 %, a déclaré M. Hubert.

Les insectes, nourris pour la plupart avec des déchets, peuvent être utilisés comme une alternative aux protéines à base de céréales et d'oléagineux. Parmi les autres grands producteurs de protéines d'insectes figurent le français Innovafeed et le néerlandais Protix

Selon M. Hubert, la consolidation du secteur est inévitable, les grands groupes agroalimentaires étant susceptibles d'intervenir d'ici quelques années.

L'usine de Protifarm, à l'est d'Amsterdam, serait la troisième d'Ynsect et porterait sa capacité à plus de 100 000 tonnes par an, avec la possibilité de la porter à 230 000 tonnes à moyen terme. Le groupe espère avoir plus de 10 usines d'ici 15 ans, en ciblant principalement le marché américain en plein essor des aliments pour animaux de compagnie, tout en étudiant des projets au Canada, au Mexique, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, a déclaré M. Hubert.

Ynsect n'est pas cotée en bourse. Les insectes à vocations nutritives n'ont pas encore envahi les marchés financiers. Citons toutefois à la Bourse de Paris le groupe Paulic Meunerie, entré sur Euronext Growth l'année dernière, qui a développé une activité d'alimentation pour insectes d'élevage. Par ailleurs, la Compagnie du Bois Sauvage est entrée eu capital d'Ynsect en 2019 en investissant 10 M€. Elle détenait 4,93% du capital à fin 2020.