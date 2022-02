La place de marché de la NFT est fermée, en raison de l'ampleur du problème des contrefaçons et du plagiat.

Les ventes de NFTs, ou jetons non fongibles, ont grimpé en flèche pour atteindre environ 25 milliards de dollars en 2021, laissant beaucoup de gens perplexes quant à la raison pour laquelle tant d'argent est dépensé pour des articles qui n'existent pas physiquement et que n'importe qui peut visualiser en ligne gratuitement.

Les NFT sont des actifs cryptographiques qui enregistrent la propriété d'un fichier numérique tel qu'une image, une vidéo ou un texte. N'importe qui peut créer, ou "frapper", un NFT, et la propriété du jeton ne confère généralement pas la propriété de l'objet sous-jacent.

Les cas d'escroquerie, de contrefaçon et de "wash trading" sont devenus monnaie courante.

La société américaine Cent a réalisé l'une des premières ventes connues de NFT d'un million de dollars en vendant le tweet de l'ancien PDG de Twitter comme un NFT https://www.reuters.com/business/media-telecom/twitter-boss-jack-dorseys-first-tweet-sold-29-million-an-nft-2021-03-22 en mars dernier. Mais depuis le 6 février, il a cessé de permettre l'achat et la vente, a déclaré à Reuters son PDG et cofondateur Cameron Hejazi.

"Il y a tout un éventail d'activités qui se déroulent et qui ne devraient pas se dérouler - en toute légalité", a déclaré M. Hejazi.

M. Hejazi a mis en évidence trois problèmes principaux : les personnes qui vendent des copies non autorisées d'autres NFT, celles qui fabriquent des NFT à partir de contenus qui ne leur appartiennent pas, et celles qui vendent des ensembles de NFT qui ressemblent à des titres.

Il a déclaré que ces problèmes étaient "endémiques", avec des utilisateurs "frappant et frappant et frappant des actifs numériques contrefaits".

"Cela ne cessait de se produire. Nous bannissions les comptes en infraction, mais c'était comme si nous jouions au jeu du chat et de la souris... Chaque fois que nous en bannissions un, un autre apparaissait, ou trois autres apparaissaient."

"L'ARGENT QUI CHASSE L'ARGENT"

Ces problèmes risquent d'être davantage mis en évidence lorsque les grandes marques se joindront à la ruée vers ce que l'on appelle le "metaverse", ou Web3. Coca-Cola et la marque de luxe Gucci font partie des entreprises qui ont vendu des NFT, tandis que YouTube a déclaré qu'il allait explorer les fonctionnalités des NFT.

Alors que Cent, avec 150 000 utilisateurs et des revenus "de plusieurs millions", est une plateforme NFT relativement petite, Hejazi a déclaré que le problème du contenu faux et illégal existe dans toute l'industrie.

"Je pense qu'il s'agit d'un problème fondamental du Web3", a-t-il déclaré.

La plus grande place de marché NFT, OpenSea, évaluée à 13,3 milliards de dollars après son dernier tour de table, a déclaré le mois dernier que plus de 80 % des NFT mis en vente gratuitement sur sa plateforme étaient des "œuvres plagiées, de fausses collections et du spam".

OpenSea a essayé de limiter le nombre de NFT qu'un utilisateur pouvait frapper gratuitement, mais est ensuite revenu sur cette décision à la suite d'une réaction négative des utilisateurs, a déclaré la société dans un fil Twitter, ajoutant qu'elle "travaillait sur un certain nombre de solutions" pour dissuader les "mauvais acteurs" tout en soutenant les créateurs.

OpenSea n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Pour de nombreux amateurs de NFT, la nature décentralisée de la technologie blockchain est attrayante, car elle permet aux utilisateurs de créer et d'échanger des actifs numériques sans qu'une autorité centrale ne contrôle l'activité.

Mais M. Hejazi a déclaré que sa société tenait à protéger les créateurs de contenu et qu'elle pourrait introduire des contrôles centralisés à court terme afin de rouvrir le marché, avant d'explorer des solutions décentralisées.

C'est après la vente de NFT par Dorsey que Cent a commencé à avoir une idée de ce qui se passait sur les marchés de NFT.

"Nous avons réalisé qu'une grande partie de tout cela n'est que de l'argent qui court après l'argent".