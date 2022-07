La plantation des cultures d'été s'accélère en Inde avec le retour de la mousson

Les agriculteurs ont semé des cultures d'été sur 59,2 millions d'hectares, au 15 juillet, soit un peu plus que les 59,1 millions d'hectares de l'année précédente, selon le ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs. Les semis de cultures étaient en baisse de 9,3 % jusqu'à la semaine dernière.

La plantation des cultures d'été a lieu pendant les mois de mousson de juin et juillet, tandis que la récolte commence en octobre.

À l'exception de l'Inde du Nord, la plupart des régions du pays ont reçu des précipitations supérieures à la normale jusqu'à présent ce mois-ci, ce qui a accéléré les semis, a déclaré un négociant basé à Mumbai dans une maison de commerce international.

L'Inde a reçu 13 % de précipitations de plus que la normale depuis le début de la saison de la mousson le 1er juin, mais certains États producteurs de riz comme le Bengale occidental, l'Uttar Pradesh et le Bihar ont reçu des moussons inférieures à la normale, selon les données du département météorologique.

Environ 12,85 millions d'hectares ont été plantés en riz, soit une baisse de 17 % par rapport à l'année précédente, a indiqué le ministère.

Le déficit de plantation de riz pourrait se réduire à 5 % d'ici la fin du mois de juillet puisque les précipitations ont repris, a déclaré B.V. Krishna Rao, président de la All India Rice Exporters Association.

L'Inde est le premier exportateur de riz au monde et représente plus de 40 % du commerce mondial du riz. Une réduction de la production pourrait inciter New Delhi à freiner les exportations de riz.

En juillet, le mois le plus crucial pour la plantation des cultures d'été, l'Inde devrait recevoir des précipitations de mousson entre 94 % et 106 % de la moyenne à long terme, a déclaré le département météorologique au début du mois.

Les plantations de coton ont augmenté de 6,4 % jusqu'à présent pour atteindre 10,28 millions d'hectares, tandis que la superficie de soja a bondi de 10 % pour atteindre 9,9 millions d'hectares, a indiqué le ministère.

Le maïs a été planté sur 5 millions d'hectares, soit une baisse de 12 % sur un an.