La plate-forme de « shoppable média » avec intelligence artificielle de DroppTV forme un partenariat avec StarsIn, la plateforme Premium Digital Media qui connecte les fans et les marques avec les stars et célébrités !

L'innovateur de Media Tech DroppTV basé à New-York annonce un partenariat avec StarsIn. StarsIn apporte un excitant réseau de célébrité diversifié ainsi qu'une base de données à l'écosystème technologique de DroppTV, amenant l'expérience utilisateur de StarsIn au niveau supérieur. D'autre part, la propriété technologique de DroppTV permettra aux utilisateurs de l'application StarsIn de regarder des vidéos de célébrités et d'acheter ou stocker les produits & services qu'ils voient en temps réel, par un simple clic.

StarsIn est une application de service incroyablement innovante venant du Moyen-Orient qui fournit aux souscripteurs un accès à un grand nombre de célébrités pour un large champ d'interactions pré-définies possibles. Le cadre grandement structuré de StarsIn a créé une plateforme organisée pour les interactions qui peuvent se passer dans le monde réel ou dans le monde digital.

DroppTV est une nouvelle entreprise internationale de « shoppable média » qui challenge les industries du média et du e-commerce actuel. Leur plateforme est la prochaine génération des interactions digitales, alimentée par une technologie avancée d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Cela permet que tout contenus, y compris les médias en direct, soient instantanément achetables depuis n'importe quel écran intelligent.

Le Managing Director de DroppTV, Chris Kelly, dit de ce partenariat : « Nous sommes excités et honorés d'explorer les multiples synergies que nous voyons entre DroppTV et StarsIn. »

Le co-fondateur et CEO de StarsIn, Hamid Dakhil, a ajouté : « StarsIn est en train d'amener cette collaboration entre les fans, les marques et leurs stars préférées à un tout autre niveau avec un accent clair sur l'Expérience et la Monétisation. Nous attendons avec impatience de voir les énormes possibilités qui nous attendent avec ce partenariat. »

Il est évident qu'à la fois DroppTV et StarsIn sont incroyablement enthousiastes quant à leur futur partenariat et tout autant excités concernant les synergies que leurs technologies ont ensemble.

Retrouvez plus de détails sur www.dropp.tv.

Contact :

DroppTV

Carolyn Driscoll

Direct : (917) 538-6361

E-mail : cdriscoll@dropp.tv

