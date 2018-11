La plateforme SecureImmo|SI s'enrichit d'un connecteur WordPress

L'éditeur Ctoutvert fait évoluer sa solution SecureImmo|SI, une plateforme de gestion et de commercialisation dédiée à la location saisonnière à destination des agents immobiliers, en annonçant un connecteur WordPress.

Disponible en mode SaaS et développée selon les dernières technologies, la plateforme SecureImmo|SI comprend une interface de gestion et d'administration pour les réseaux d'agences et pour les agences individuelles, une web-application de conciergerie, un module de gestion comptable, une web-application pour les propriétaires, une interface de distribution OTA (On line Travel Agencies) ou Institutions (Offices de tourisme, etc.) et des partenariats marketing exclusifs.

À travers cette annonce d'ajout de connecteur, il sera donc possible de mettre en ligne des sites performants à un coût extrêmement compétitif tout en se connectant à la plateforme SecureImmo|SI. Cette volonté d'ouverture s'inscrit parfaitement dans la philosophie de l'éditeur qui souhaite démocratiser l'accès à des outils générateurs de productivité et parfaitement adaptés aux nouveaux challenges des professionnels de l'immobilier qui doivent repenser le mode de gestion des biens qu'ils proposent en location saisonnière.

Rachel Van Hees Directrice des Opérations chez Ctoutvert : « Nous sommes fiers d'annoncer cette nouvelle extension qui marque une étape-clé dans notre stratégie de développement et démontre notre attachement à faire évoluer notre solution SecureImmo|SI en continu. En nous ouvrant à l'environnement WordPress, nous faisons le choix de la simplicité et de la performance. Une démonstration en avant-première sera réalisée au congrès de la FNAIM qui se déroulera du 26 au 27 novembre ».

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.ctoutvert.com/secureimmo-system/

