La plateforme cryptographique Zipmex va commencer à libérer des Bitcoin, Ether pour les clients

La société Zipmex, basée à Singapour et également présente en Thaïlande, en Australie et en Indonésie, a interrompu en juillet les retraits de Z Wallet, qui, selon elle, contenait 53 millions de dollars de cryptomonnaies exposées à Babel Finance et Celsius.

L'Ethereum sera libéré jeudi et le Bitcoin le 16 août, a déclaré la société. La semaine dernière, elle a autorisé le retrait des pièces numériques XRP, ADA et SOL.

Zipmex a déclaré à la fin du mois dernier qu'elle était en pourparlers avec des investisseurs pour un financement potentiel.

La Commission thaïlandaise des opérations de bourse a déclaré samedi qu'elle recueillait des informations supplémentaires sur les clients affectés et qu'elle travaillait avec les représentants des clients sur la question.