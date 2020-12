La plateforme d'intervention rapide améliore le marché canadien des EPI de confiance.

OTTAWA, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RRP Canada, soutenues par Fabrication de prochaine génération Canada, annonce la relance du marché des EPI de confiance qui permet aux entreprises canadiennes de s'approvisionner en équipements de protection individuelle (EPI) et autres produits médicaux certifiés de qualité pour lutter contre la COVID-19.

Les mises à jour de la plateforme comprennent de l’information sur les origines des produits fabriqués, le contrôle de qualité amélioré et de nouvelles caractéristiques d'accessibilité dans les deux langues officielles. La plateforme présente également des produits qui sont fabriqués au Canada, ce qui souligne le rôle important qu’ont tenu les fabricants canadiens en ce qui concerne la réponse à la pandémie et les nouvelles possibilités de connexion offertes avec des clients de différentes région du pays.

Les mises à jour ont été soutenues par Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada.

RRPCanada.com a été créé grâce aux contributions de l'industrie canadienne, afin qu’un marché soit mis en place pour les entreprises ayant besoin de produits pour protéger leurs employés et leurs clients contre la COVID-19 et pour les fabricants d'EPI comme du désinfectant pour les mains, des masques chirurgicaux, des masques N95, du désinfectant de surface, des écrans faciaux, des gants, des blouses et bien plus encore. Il s’avère souvent difficile d’obtenir ces produits, compte tenu de la forte demande mondiale et des réseaux d'approvisionnement perturbés. RRP offre une solution toute prête.

RRP Canada permet aux utilisateurs d'acheter des EPI directement auprès des fournisseurs grâce à un jumelage automatisé ou par l’utilisation de la liste complète de produits. La plateforme permet également aux fournisseurs de gérer leur propre catalogue de produits finaux et de matières premières.

Le marché RRP du Canada accueille désormais toute une série de nouvelles fonctionnalités, notamment :

Origine d’un produit. Les utilisateurs peuvent rapidement déterminer les produits qui sont fabriqués au Canada et dans quelle province ils sont fabriqués.

Assurance de la qualité. Les administrateurs de RRP veillent à ce que tous les fournisseurs et les produits soient soumis à un processus d'approbation réglementaire examiné par Santé Canada.

« Les entreprises canadiennes ont besoin d'un marché d'EPI auquel elles peuvent faire confiance », a déclaré Nathan Myer, PDG de RRP Canada. Et les fabricants canadiens, qui ont tant contribué à la lutte contre la pandémie, ont besoin d'une plateforme qui leur permet de servir les organisations dans tout le pays. C'est ce que notre plateforme vise à faire. Nous sommes particulièrement heureux que le gouvernement du Canada et NGen partagent notre vision. »

«Cela a été un effort d'Équipe Canada depuis le début, et les petites entreprises de tout le pays ont intensifié la lutte contre le COVID-19 - trouvant des moyens novateurs de réorganiser leurs entreprises pour produire des EPI et soutenir les Canadiens pendant cette période difficile. Je suis ravi de voir que NGen et Bulky ont travaillé ensemble pour mettre à niveau ce marché des EPI afin de permettre aux petites entreprises de tout le pays de se connecter avec des EPI certifiés, de haute qualité et fabriqués au Canada. » a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international.

«Depuis le début de cette pandémie, les entreprises canadiennes de toutes tailles nous ont aidés dans la lutte contre le COVID-19 en créant des innovations et des initiatives de pointe pour assurer la sécurité des Canadiens», a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. . «Je suis particulièrement fier de la façon dont le modèle de la supergrappe du Canada a pu évoluer et donner des résultats en cette période de crise. Avec la relance de la plateforme d'intervention rapide, les entreprises canadiennes auront accès à l'EPI de haute qualité dont elles ont besoin auprès de fabricants de confiance. »

« NGen est fière de soutenir le développement du marché canadien des EPI de confiance, a déclaré Jayson Myers, PDG de Fabrication de prochaine génération Canada. Les fabricants canadiens ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie. Maintenant, les organisations à travers le Canada savent où elles peuvent se procurer des produits de haute qualité. Et puisque ces produits sont fabriqués au Canada, elles peuvent leur faire confiance. »

RRP conçoit, développe et commercialise des plateformes pour tous les secteurs industriels. RRPCanada.org constitue la deuxième mise en œuvre verticale d'une plateforme d'innovation ouverte, qui met en relation l'offre et la demande d'EPI. Bulky.io, la première implémentation verticale de RRP est un service de jumelage pour les camions-citernes de produits chimiques. Basé en Alberta, au Canada, RRP met en œuvre des plateformes personnalisées pour toutes les industries verticales.

À propos de NGen - Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada et a pour mandat d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

