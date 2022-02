La plateforme de crypto-monnaies Wormhole victime d'un piratage de 320 millions de dollars.

Wormhole, un site qui permet de transférer des informations d'un réseau de cryptomonnaies à un autre, a déclaré mercredi sur Twitter avoir été "exploité" pour 120 000 unités d'une version de la deuxième plus grande cryptomonnaie, l'éther.

Wormhole n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Elliptic, société d'analyse de blockchain basée à Londres, a déclaré que les attaquants ont pu créer frauduleusement les jetons wETH, dont près de 94 000 ont ensuite été transférés sur la blockchain ethereum, qui alimente les transactions d'éther.

Wormhole a déclaré dans un autre tweet, tôt jeudi, qu'il avait corrigé la vulnérabilité de son système, mais qu'il travaillait toujours à la remise en service du réseau.

Les plateformes DeFi permettent aux utilisateurs de prêter, d'emprunter et d'épargner - généralement en cryptomonnaies - en contournant les gardiens traditionnels de la finance tels que les banques.

L'argent a afflué sur les sites DeFi, reflétant l'explosion de l'intérêt pour les cryptomonnaies dans leur ensemble. De nombreux investisseurs, confrontés à des taux d'intérêt historiquement bas ou inférieurs à zéro, sont attirés par DeFi par la promesse de rendements élevés sur l'épargne.

Pourtant, avec leur croissance fulgurante, les plateformes DeFi sont devenues un risque majeur de piratage, avec des bogues dans le code et des défauts de conception permettant aux criminels de cibler les sites DeFi et les profonds bassins de liquidité, et aussi de blanchir les produits du crime, tout en laissant peu de traces.

Les fraudes et les vols sur les plateformes DeFi ont dépassé les 10 milliards de dollars l'an dernier, selon une étude publiée jeudi, mettant en évidence les risques liés au secteur des cryptomonnaies, qui connaît une croissance rapide mais n'est pas réglementé.

En août, les pirates à l'origine du plus grand vol de monnaies numériques jamais réalisé ont restitué la quasi-totalité des plus de 610 millions de dollars qu'ils avaient dérobés sur le site de DeFi Poly Network.

Les plateformes de crypto-monnaies sont depuis longtemps victimes de piratages. En 2018, des jetons numériques d'une valeur de quelque 530 millions de dollars ont été volés à la plateforme Coincheck, basée à Tokyo. Mt. Gox, une autre bourse japonaise, s'est effondrée en 2014 après que des pirates aient volé un demi-milliard de dollars de crypto.