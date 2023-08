La plateforme de microfinance Micro Connect, basée à Hong Kong et cofondée par l'ancien PDG de la Bourse de Hong Kong Charles Li, a annoncé mercredi qu'elle avait levé 458 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants.

Micro Connect est évaluée à 1,7 milliard de dollars après la levée de fonds, a indiqué la société. Parmi les participants à la levée de fonds figurent des fonds d'investissement privés et des fonds de capital-risque, ainsi que des fonds de dotation universitaires, a indiqué Micro Connect dans un communiqué, sans préciser les institutions concernées.

Les nouveaux fonds aideront la société à améliorer la structure du marché de Micro Connect (Macao) Financial Asset Exchange (MCEX), une plateforme qui permet aux investisseurs mondiaux de collecter des parts de revenus quotidiens de micro et petites entreprises en Chine et qui devrait être lancée en août, selon un communiqué de la société.