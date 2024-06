La plateforme d'investissement britannique CMC Markets a prévu jeudi une hausse de son résultat d'exploitation pour l'exercice 2025, après un bond de 52 % de son bénéfice annuel dû à la vigueur des échanges avec les particuliers et les institutions et à des mesures rigoureuses de contrôle des coûts.

La société, qui fournit des services de négociation pour plus de 12 000 instruments financiers, dont des actions, des indices, des devises étrangères et des matières premières, prévoit un résultat d'exploitation net compris entre 320 millions de livres et 360 millions de livres (406,5 millions à 457,3 millions de dollars) pour l'exercice 2025, contre 332,8 millions de livres pour l'exercice 2024.

CMC a déclaré que la hausse des prévisions était due à des facteurs tels que le lancement de nouveaux produits et les avancées technologiques.

L'entreprise a également enregistré un bond de 52 % de son bénéfice avant impôt ajusté, qui s'élève à 80 millions de livres pour l'exercice clos le 31 mars.

Les actions de CMC ont bondi de 8 % pour atteindre 303,5 pence chacune dans les premiers échanges, atteignant ainsi leur niveau le plus élevé depuis près de deux ans.

En février, CMC a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs mondiaux d'environ 200 postes, soit 17 % de son personnel total, dans le cadre d'une révision des coûts.

(1 $ = 0,7872 livre)