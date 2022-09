La pluie aide les pompiers californiens à combattre le feu, mettant fin à une vague de chaleur brutale

Les autorités avaient prévenu que les vents violents provenant des restes de la tempête tropicale Kay pourraient attiser les flammes de l'incendie Fairview, qui, à la date de vendredi, avait consumé environ 27 000 acres dans le comté de Riverside, à l'est de Los Angeles, et n'était contenu qu'à 5 %. Les fortes pluies de la tempête, quant à elles, ont soulevé la possibilité d'inondations soudaines et de coulées de boue.

Mais une pluie régulière a permis aux pompiers de faire des progrès significatifs pendant la nuit, selon Rob Roseer, un porte-parole de Cal Fire, l'agence de lutte contre les incendies de l'État. À 10 h 50 (1750 GMT), le feu était contenu à 40 % et aucune inondation soudaine ou coulée de débris n'a été signalée, a déclaré Rob Roseer.

"Heureusement, la pluie de la tempête tropicale Kay est arrivée plus tôt que prévu et a apporté un grand soulagement aux pompiers", a-t-il ajouté.

Des milliers de résidents ont reçu l'ordre de quitter leurs maisons, bien que certaines personnes vivant à l'ouest et au nord-ouest de l'incendie aient été autorisées à revenir depuis vendredi, a déclaré Roseer. Deux personnes sont mortes à cause de l'incendie.

Le Mosquito Fire à l'est de la capitale de l'État, Sacramento, a cependant continué à s'étendre pendant la nuit. Samedi matin, le brasier avait brûlé plus de 33 000 acres et était contenu à 0 %, selon Cal Fire.

Selon les prévisionnistes, les températures maximales dans le sud de la Californie devraient rester en dessous de 32 degrés Celsius (90 degrés Fahrenheit), après des jours de chaleur accablante dans une grande partie de l'État. Les températures ont atteint un record de 101 degrés à l'aéroport international de Los Angeles vendredi, selon le National Weather Service.

Les responsables avaient envisagé de mettre en place des coupures de courant en début de semaine, lorsque la demande d'électricité a atteint un niveau record.