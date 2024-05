Les pluies dans les régions desséchées de l'Australie occidentale et méridionale, et d'autres attendues dans les jours à venir, pourraient ajouter jusqu'à un million de tonnes à la récolte de blé du pays, ont déclaré les analystes cette semaine.

L'augmentation de la production de blé contribuerait à accroître l'offre mondiale après que les pertes de récoltes en Russie ont poussé les prix des contrats à terme de Chicago à des sommets de 10 mois. L'Australie est un exportateur majeur de blé, d'orge et de canola, et ces trois cultures devraient bénéficier des pluies.

Alors que les régions orientales de l'Australie ont bénéficié de beaucoup d'humidité, dans l'ouest et le sud, de nombreux agriculteurs ont planté des graines dans une terre sèche en espérant des averses.

"Sans la pluie, nous nous dirigions vers une réduction d'un demi-million de tonnes ou plus pour le blé en Australie occidentale", a déclaré Ole Houe, responsable des services de conseil chez IKON Commodities à Sydney.

"Avec la pluie, nous pourrions même ajouter un demi-million de tonnes", a-t-il ajouté. "Nos prévisions sont toujours supérieures à 30 millions de tonnes et ce chiffre est probablement en train d'augmenter plutôt que de diminuer.

La pluie en Australie occidentale stabiliserait également la récolte de canola, puisque l'État représente près de la moitié de la production de canola du pays.

Les agriculteurs seront également encouragés à semer davantage de graines, ce qui pourrait se traduire par une augmentation de 5 % de la superficie plantée en Australie par rapport à l'absence de pluie, a déclaré Andrew Whitelaw de la société de conseil agricole Episode 3 à Canberra.

Les précipitations de cette semaine et de la semaine prochaine devraient ajouter entre 500 000 et un million de tonnes à la récolte nationale de blé, a déclaré Whitelaw, tout en ajoutant que certaines régions de l'est risquaient désormais d'être trop humides.

Une grande partie de la zone de culture de l'Australie occidentale et la quasi-totalité de l'Australie méridionale ont reçu des précipitations cette semaine, et des pluies plus généralisées devraient tomber dans les huit jours à venir, en particulier dans l'ouest et l'est, a déclaré le bureau météorologique de l'Australie.

Dans ses prévisions à long terme de cette semaine, le bureau a indiqué que le mois de juin serait probablement marqué par des précipitations inférieures à la moyenne dans la plupart des zones de culture, mais que les mois de juillet à septembre devraient être plus humides que la moyenne, ce qui donne de l'espoir pour les récoltes.

Le ministère australien de l'agriculture doit publier mardi un rapport trimestriel sur les récoltes et ses prévisions de production. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Tom Hogue)