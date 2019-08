La plupart des Britanniques favorables à un "Brexit par tous les moyens"-sondage

LONDRES, 13 août (Reuters) - Une majorité de Britanniques estiment que le Premier ministre Boris Johnson doit parvenir à sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne "par tous les moyens", même si cela nécessite de contourner le vote du parlement, montre un sondage effectué pour le Telegraph publié lundi.

Boris Johnson, qui a pris le mois dernier la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique, a promis que le Brexit aurait lieu le 31 octobre prochain, avec ou sans accord de divorce, malgré que de nombreux députés s'opposent à l'hypothèse d'un "no deal".

Une enquête d'opinion ComRes montre que 54% des personnes interrogées disent être d'accord avec la proposition suivante: "Boris Johnson doit réaliser le Brexit par tous les moyens, dont la suspension du parlement si elle est nécessaire pour empêcher les députés de le stopper".

D'après le sondage, 46% ont fait part de leur désaccord à l'égard de cette proposition.

L'enquête a été réalisée auprès de 1.645 personnes après l'exclusion de celles ayant déclaré ne pas avoir d'opinion sur la question. (William James; Jean Terzian pour le service français)