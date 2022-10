La plupart des actions asiatiques prolongent leur reprise, les marchés attendent les données sur l'inflation au Royaume-Uni

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a légèrement progressé de 0,2 %, mais de nouveaux gains ont été limités par de légères baisses des actions chinoises. Les valeurs vedettes de la Chine continentale ont perdu 0,2 %, tandis que l'indice Hang Sang de Hong Kong a reculé de 0,1 %.

Ailleurs, les actions ont suivi la hausse de Wall street. Le Nikkei japonais a progressé de 0,4 %, les actions australiennes, riches en ressources, ont gagné 0,4 %, tandis que la Corée du Sud a rebondi de 0,5 %.

Les contrats à terme américains du S&P 500 ont augmenté de 0,8 % et ceux du Nasdaq ont bondi de 1,3 %. Netflix Inc a inversé les pertes de clients qui avaient plombé son action cette année et a projeté une plus grande croissance à l'avenir, envoyant les actions 14% plus haut dans les échanges après les heures de travail.

Les résultats trimestriels meilleurs que prévu de Goldman Sachs Group Inc, Johnson & Johnson et Lockheed Martin ont contribué à la reprise des actions américaines. Le Dow Jones et le S&P 500 ont tous deux gagné 1 %.

"Alors que les actions ont réussi à trouver un support technique ces derniers jours et pourraient rebondir davantage... les risques de baisse à court terme pour les actions restent élevés", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP Capital.

Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, a déclaré qu'une semaine calme pour les données américaines pourrait également voir la correction du dollar s'étendre un peu.

"Mais le fait que non seulement la Fed, mais aussi d'autres banques centrales effectuent des hausses dans un contexte de récession imminente devrait signifier que la tendance haussière du dollar reste intacte."

Le dollar américain a peu changé mercredi et s'est approché de son niveau le plus faible en presque deux semaines. Il a toutefois atteint un nouveau sommet de 32 ans à 149,34 yens pendant la nuit, avant de se stabiliser à 149,16 dans un contexte de risque d'intervention des autorités japonaises. [FOREX/]

La livre sterling a gagné 0,14 % contre le billet vert pour s'échanger à 1,1335 $ après avoir légèrement baissé au cours de la session précédente.

Le Royaume-Uni, qui a été secoué par une crise historique sur le marché des obligations d'État, publiera plus tard dans la journée les chiffres de l'inflation pour le mois de septembre, l'inflation annuelle ayant probablement atteint un taux à deux chiffres de 10 % le mois dernier.

Cela pousserait probablement la Banque d'Angleterre à augmenter ses taux de manière plus agressive. La BoE a déclaré cette nuit qu'elle commencerait à vendre une partie de son énorme stock d'obligations du gouvernement britannique à partir du 1er novembre, mais qu'elle ne vendrait pas cette année de gilts à plus longue échéance.

"Au milieu de la fluctuation rapide des opinions/prix du marché sur ce que la Banque d'Angleterre décidera de faire avec les taux le 2 novembre, un point de référence clé sera les données sur l'inflation britannique de septembre d'aujourd'hui", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX, à la National Australia Bank.

Un rapport d'inflation étonnamment fort en provenance de Nouvelle-Zélande mardi a incité les marchés à revoir fortement à la hausse le rythme de resserrement attendu pour la Reserve Bank of New Zealand.

Les prix du pétrole ont regagné un peu de terrain mercredi, après avoir plongé de plus de 3 % au cours de la session précédente, en raison des craintes d'une augmentation de l'offre américaine et du ralentissement économique en Chine.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,9 % à 90,87 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a bondi de 1,5 % à 84,03 $ le baril.

Le président américain Joe Biden annoncera mercredi un plan pour vendre la dernière partie de sa libération de la réserve pétrolière d'urgence de la nation d'ici la fin de l'année, et détaillera une stratégie pour remplir le stock lorsque les prix baissent, a déclaré un haut responsable de l'administration.

Les rendements du Trésor américain sont restés stables mercredi après avoir légèrement baissé.

Le rendement des obligations de référence à dix ans a peu changé, à 4,0148 %, tandis que le rendement des obligations à deux ans s'est stabilisé à 4,4435 %.

L'or a légèrement baissé. L'or au comptant a été négocié à 1651,09 $ l'once. [GOL/]