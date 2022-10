La plupart des adultes britanniques ont du mal à payer leurs factures, selon un organisme de surveillance

La dernière enquête Financial Lives de la Financial Conduct Authority (FCA) a indiqué que le total était en hausse de 6 millions par rapport à 2020, lorsque l'économie s'est mise en veilleuse pour combattre la pandémie de COVID-19.

Les Britanniques sont confrontés à la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, l'inflation dépassant désormais les 10 %, ce qui est bien plus élevé que la plupart des augmentations de salaire.

L'enquête indique que 4,2 millions de personnes n'ont pas réglé leurs factures domestiques ou leurs remboursements de crédit pendant au moins trois des six derniers mois, contre 3,8 millions en 2020.

"Un adulte britannique sur quatre est en difficulté financière ou pourrait rapidement se retrouver en difficulté s'il subissait un choc financier", a déclaré l'organisme de surveillance dans un communiqué.

L'enquête a révélé que 27 % des Noirs ont déclaré qu'ils trouvaient que c'était un lourd fardeau de suivre les factures, contre 15 % de tous les adultes britanniques.

L'organisme de surveillance a déclaré qu'il avait déjà commencé à rappeler aux banques la manière de soutenir les clients en difficulté financière, qui doivent contacter les fournisseurs en premier lieu pour discuter des options.

La FCA a déclaré que son enquête est la plus importante de ce type, avec plus de 19 000 personnes interrogées entre février et juin de cette année.