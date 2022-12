La plupart des analystes s'attendent à de nouvelles hausses de taux

Zurich (awp) - Malgré le récent tour de vis monétaire opéré par les grandes banques centrales, la communauté financière anticipe de nouvelles hausses des taux d'intérêts. Pour ce qui est de la conjoncture, les analystes restent majoritairement pessimistes, en particulier dans la zone euro.

L'indice élaboré par Credit Suisse et CFA Society Switzerland s'est établi en décembre à -42,8 points, soit 14,7 de mieux que lors du dernier pointage en novembre. Toutefois, seuls 14% des experts sondés estiment que le creux de la vague a été atteint en Suisse, et encore moins (11%) que c'est le cas dans la zone euro.

La part des optimistes est légèrement plus élevée en ce qui concerne les Etats-Unis 18%, alors que pour la Chine, 44% tablent désormais sur une amélioration, contre seulement 15% un mois plus tôt. Les auteurs de l'étude publiée mercredi voient dans cette embellie l'effet des assouplissements des mesures anti-Covid annoncés par Pékin.

En matière d'inflation, plus de huit participants sur dix estiment que le pic a été dépassé aux Etats-Unis. Les projections pour la zone euro (71%) et la Suisse (68%) sont légèrement inférieures, en raison des incertitudes liées à l'évolution des prix de l'énergie.

Malgré le relèvement des taux d'intérêts annoncé en décembre par la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque nationale suisse (BNS), près de 90% des analystes anticipent de nouvelles hausses. Plus de deux sur trois (71%) s'attendent en outre à la poursuite de la progression des taux à long terme.

Dans un horizon de trois à cinq ans, près de deux tiers des experts interrogés (63%) prédisent un retour de l'inflation dans la fourchette de 0-2% visée par la BNS, et plus d'un quart (28%) anticipent un taux supérieur à 2%. Le taux d'inflation annuel est quant à lui attendu à 1,8% en moyenne, moins qu'en juin (1,9%) mais nettement plus qu'un an plus tôt (1,3%).

