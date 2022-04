La plupart des entreprises japonaises considèrent que la baisse du yen est préjudiciable aux affaires

Vous trouverez ci-dessous les questions et les réponses du sondage du 30 mars au 8 avril, réalisé pour Reuters par Nikkei Research. Les réponses sont indiquées en pourcentages. Le total des pourcentages pour une question donnée peut ne pas atteindre exactement 100 % en raison des arrondis. Les totaux du sondage et des réponses sont en termes absolus. Un total de 240 entreprises ont répondu à l'enquête.

1. Le yen s'affaiblit. Comment pensez-vous que l'affaiblissement actuel du yen pourrait affecter vos bénéfices ? (Choisissez-en un)

Augmente les bénéfices Augmente les bénéfices Aucun impact Diminue les bénéfices Diminue les bénéfices Répondant au sondage

considérablement un peu considérablement

Tous 4% 19% 30% 36% 12% 499 241

Fabricants 6% 29% 17% 34% 14% 250 125

Non-manufacturiers 2% 9% 44% 37% 9% 249 116

2. Combien de faiblesse du yen votre entreprise peut-elle tolérer ? (Choisissez une réponse)

120 yens 125 yens 130 yens 135 yens 140 yens Sondés Répondus

Tous 45% 31% 18% 3% 2% 499 217

Fabricants 44% 29% 20% 4% 3% 250 112

Non-manufacturiers 47% 33% 17% 1% 2% 249 105

3. Quels niveaux de faiblesse du yen qualifieriez-vous de "mauvais" pour l'économie ? (Choisissez-en un)

120 yens 125 yens 130 yens 135 yens 140 yens ou plus Sondage Réponse

Tous 16% 18% 41% 8% 18% 499 219

Fabricants 15% 21% 40% 10% 14% 250 112

Non-manufacturiers 16% 15% 41% 7% 21% 249 107

4. Pensez-vous qu'un paquet économique supplémentaire est nécessaire pour soutenir l'économie ?

Oui Non Sondage Réponse

Tous 72% 28% 499 236

Fabricants 73% 27% 250 121

Non-manufacturiers 70% 30% 249 115

5. Pour ceux qui ont répondu oui à la question 4, quelle devrait être l'ampleur du programme économique ? (Choisissez une réponse)

Moins de 1 trln - 5 6 trln - 10 11 trln - 16 trln - Plus de Répondu au sondage

1 trln yen trln yen trln yen 15 trln yen 20 trln yen 10 trln yen

Tous 4% 48% 29% 6% 2% 10% 499 156

Fabricants 5% 56% 25% 4% 2% 9% 250 81

Non-manufacturiers 4% 40% 35% 9% 1% 11% 249 75

6. Pensez-vous que les réacteurs nucléaires devraient être redémarrés rapidement pour assurer la sécurité énergétique suite à la crise ukrainienne ?

Nécessaire à Aucun besoin Répondant

pressé pour pressé

Tous 57% 43% 499 228

Fabricants 59% 41% 250 116

Non-manufacturiers 55% 45% 249 112

7. Après avoir exclu la Russie de SWIFT et révoqué son statut de nation la plus favorisée, le Japon devrait-il adopter d'autres sanctions à l'encontre de Moscou, telles que l'interdiction des importations de pétrole et de gaz naturel et/ou le retrait des projets de développement conjoints ?

Oui Non Répondants

Tous 76% 24% 499 219

Fabricants 78% 22% 250 108

Non-manufacturiers 74% 26% 249 111