La plupart des entreprises japonaises ne soutiennent pas le PM Kishida, citant le leadership, les prix - Sondage Reuters

Le mécontentement des grandes entreprises reflète les sondages d'opinion publique montrant une diminution du soutien à Kishida au milieu des scandales qui ont fait tomber trois de ses ministres.

Parmi les 400 entreprises interrogées, 63% des répondants ont déclaré ne pas soutenir l'administration. L'incertitude quant à la stratégie de croissance économique de Kishida est le motif d'insatisfaction le plus souvent cité, suivi par le manque d'exécution des politiques et sa réponse à la faiblesse du yen et à la hausse des prix.

"Le gouvernement n'a pas réussi à proposer des contre-mesures efficaces pour alléger le fardeau de la hausse des prix sur les familles", a déclaré un responsable d'une entreprise de céramique industrielle, sous couvert d'anonymat. "De plus, les démissions répétées de ministres en raison de scandales font qu'il est difficile de soutenir l'administration."

L'inflation au Japon atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, poussée par la flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine et exacerbée par la forte baisse du yen. Près de 90 % des entreprises interrogées ont déclaré que la poursuite de l'inflation était le plus grand risque auquel elles étaient confrontées en 2023, et 68 % ont déclaré qu'elle devrait être un axe politique pour le gouvernement Kishida.

"On craint qu'un resserrement monétaire pour combattre l'inflation n'entraîne un ralentissement de l'économie mondiale", a déclaré un responsable du secteur des transports.

La monnaie japonaise s'est affaiblie au-delà de 151 pour un dollar en octobre pour la première fois en 32 ans, obligeant le ministère des Finances à intervenir pour la soutenir. Plus de 80 % des entreprises ont déclaré qu'elles souhaitaient que le yen ne soit pas plus faible que 130 par dollar l'année prochaine, alors que le taux de cette semaine est d'environ 136 par dollar.

Cela montre tout de même que les entreprises japonaises se sont habituées à la dépréciation du yen. Dans l'enquête de novembre 2021, 66 % des entreprises ont déclaré qu'un taux de change de 120 par dollar ou plus faible était un facteur négatif pour elles.

"Les commandes à l'étranger sont fortes en raison de l'effet de l'affaiblissement du yen", a déclaré un responsable du segment des produits métalliques.

En ce qui concerne le sentiment général des entreprises, 78% ont déclaré que les conditions seraient "pas très bonnes" à "mauvaises" d'ici la fin des trois mois, soit à peu près la même proportion que lors des deux dernières enquêtes.

Mais en ce qui concerne leurs perspectives de bénéfices annuels, les chefs d'entreprise sont plus optimistes, 78 % d'entre eux prévoyant des niveaux de bénéfices identiques ou supérieurs l'année prochaine. C'est sur les dépenses d'investissement que 71% ont l'intention de concentrer leurs bénéfices, tandis que 37% prévoient de les répartir par le biais d'augmentations de salaires, un axe politique clé pour Kishida.

En décembre dernier, 85% des entreprises s'attendaient à ce que les bénéfices soient stables ou en hausse l'année suivante, tandis que 22% ont déclaré qu'elles concentreraient leurs bénéfices sur les augmentations de salaires.

L'enquête Reuters Corporate Survey, réalisée pour Reuters par Nikkei Research entre le 22 novembre et le 2 décembre, a interrogé 495 grandes entreprises japonaises non financières sous couvert d'anonymat, ce qui leur permet de s'exprimer plus librement.