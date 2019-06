La plupart des membres de l'UE prêts à repousser le Brexit-presse

7 juin (Reuters) - La plupart des chefs d'Etat et de gouvernement européens sont disposés à octroyer au Royaume-Uni un nouveau report du Brexit peu importe l'identité du successeur de Theresa May à la tête du gouvernement britannique, rapporte vendredi The Times, citant un haut représentant européen sans en dévoiler l'identité.

"En définitive, personne ne veut être vu comme celui qui débranchera la prise", a déclaré cette source, selon des propos rapportés par le journal britannique.

La plupart des Etats membres de l'UE, écrit The Times, sont disposés à repousser une nouvelle fois la date du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, malgré que la majorité des candidats à la succession de Theresa May ont dit vouloir quitter le bloc au 31 octobre prochain, avec ou sans accord.

Le processus de succession de Theresa May, qui quittera officiellement vendredi son poste au 10 Downing Street, doit débuter la semaine prochaine. Le Parti conservateur espère mener la procédure à son terme avant la fin juillet.

Réticent en avril à l'idée d'offrir à Londres un nouveau report, le président français Emmanuel Macron a déclaré en début de semaine que le 31 octobre constituait à ses yeux la "dernière échéance" pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE. (Jean Terzian pour le service français)