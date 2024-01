La plupart des métaux non ferreux ont augmenté mardi, soutenus par l'amélioration du sentiment de risque sur les marchés financiers en Chine, premier consommateur, où les autorités ont envisagé de stimuler le financement et de stabiliser le marché boursier.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2% à 8 364 dollars la tonne métrique à 0426 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,2% à 67 880 yuans (9 466,17 dollars) la tonne.

Les autorités chinoises envisagent de mobiliser environ 2 000 milliards de yuans pour stabiliser le marché boursier en chute libre, a rapporté Bloomberg News.

Lundi, le cabinet du pays s'est engagé à prendre des mesures plus efficaces pour stabiliser la confiance du marché, notamment en augmentant les injections de fonds à moyen et long terme sur le marché des capitaux.

Toutefois, les analystes estiment qu'il est peu probable que la hausse des prix des métaux se poursuive.

"L'économie chinoise et la dérive continue de sa consommation pèsent sur les prix des métaux, et nous pensons que le pays restera le moteur de la tendance générale de l'ensemble du complexe, ce qui se traduira très probablement par des mouvements de fourchette dans l'intervalle", a déclaré le courtier Sucden Financial dans une note.

"La dynamique de la journée sera influencée par les attentes en matière de politique monétaire. Comme le dollar devrait rester fort pendant la majeure partie de ce trimestre, les métaux de base se négocieront probablement dans la partie inférieure de la fourchette."

Le dollar américain est resté proche de son plus haut niveau depuis plus d'un mois, ce qui a eu pour effet de renchérir le prix des métaux pour les détenteurs d'autres devises.

L'aluminium LME est resté pratiquement stable à 2 159,50 $ la tonne, le nickel a progressé de 0,9 % à 16 150 $, le zinc a augmenté de 0,8 % à 2 476,50 $, le plomb a légèrement augmenté de 0,3 % à 2 130 $ et l'étain a fait un bond de 0,6 % à 25 765 $.

Le nickel du SHFE a augmenté de 0,7% à 127 670 yuans, le zinc a augmenté de 0,1% à 20 765 yuans, le plomb a augmenté de 1% à 16 635 yuans, l'étain a augmenté de 1,2% à 216 470 yuans, tandis que l'aluminium a diminué de 0,5% à 18 620 yuans la tonne.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur (1 $ = 7,1708 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Rashmi Aich).