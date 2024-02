Les prix de la plupart des métaux non ferreux ont baissé mercredi, plombés par un dollar plus fort après que les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, aient atténué les attentes d'une réduction rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,8 % à 8 195,50 $ la tonne métrique, à 0531 GMT.

Le dollar s'est négocié près de ses plus hauts niveaux depuis trois mois contre les principaux pairs, les traders ayant repoussé les paris d'une première réduction des taux de la Fed suite aux chiffres de l'inflation américaine étonnamment chauds cette nuit.

Une monnaie américaine plus forte rend les métaux en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

"Les prix des métaux de base sont en baisse en raison des chiffres élevés de l'IPC américain qui ont pesé sur les attentes de réductions de taux plus rapides et plus profondes", a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient actuellement qu'il n'y aura pas de baisse de taux en mars et que la probabilité d'un assouplissement en mai sera inférieure à 50 %, selon l'outil de probabilité de taux de LSEG.

Mardi, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, en raison de la hausse des coûts du logement et des soins de santé.

Le cuivre, largement utilisé dans l'énergie et la construction, est en baisse de plus de 4 % ce mois-ci en raison des inquiétudes concernant la demande du principal consommateur qu'est la Chine et de son secteur immobilier en particulier, bien que l'activité soit réduite cette semaine, la Chine célébrant le Nouvel An lunaire.

"Nous restons positifs sur le cuivre en raison de nouveaux défis en matière d'approvisionnement. L'étroitesse du marché des concentrés, créée par les récentes fermetures de mines, a entraîné une forte baisse des frais de traitement des fonderies", a déclaré Mme Kumari d'ANZ.

"Après des années de croissance ininterrompue, les fonderies chinoises sont désormais contraintes de reporter la construction de nouvelles usines, d'avancer les travaux de maintenance, voire de réduire carrément la production, en raison des lourdes pertes financières qu'elles subissent. Cela pourrait avoir un impact sur la production de cuivre raffiné.

Dans les autres métaux, l'aluminium du LME a glissé de 0,6 % à 2 212 $ la tonne, le nickel est resté stable à 16 270 $, le zinc a baissé de 0,7 % à 2 299,50 $, tandis que le plomb a augmenté de 0,4 % à 2 005 $. L'étain a chuté de 1,4 % à 27 200 dollars.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Mrigank Dhaniwala).