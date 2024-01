Les prix de la plupart des métaux non ferreux ont baissé jeudi en raison d'un dollar plus fort, soutenu par un manque de clarté sur le calendrier et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt américains.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 0,4% à 8 486,50 dollars la tonne métrique à 0356 GMT, tandis que le contrat de cuivre de février le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a diminué de 0,3% à 68 420 yuans (9 562,41 dollars) la tonne métrique.

Le dollar a légèrement augmenté alors que les investisseurs ont réévalué leurs attentes quant à l'ampleur des réductions de taux par la Réserve fédérale cette année, avec un air de prudence qui plane sur les marchés après un impressionnant rallye du risque le mois dernier.

La fermeté du dollar renchérit le prix des métaux pour les détenteurs d'autres devises.

Les métaux ont été échangés dans des volumes restreints, certains traders étant encore absents pour les vacances du Nouvel An.

L'aluminium du LME a baissé de 0,9 % à 2 292,50 $ la tonne, le nickel a baissé de 0,6 % à 2 570 $, le zinc a baissé de 0,6 % à 2 570 $, l'étain a baissé de 0,4 % à 25 190 $ tandis que le plomb a augmenté de 0,2 % à 2 049,50 $.

L'aluminium du SHFE a chuté de 1,3 % à 19 210 yuans la tonne, le nickel a perdu 1,9 % à 125 570 yuans, le zinc a baissé de 0,8 % à 21 375 yuans, tandis que le plomb a augmenté de 0,3 % à 15 965 yuans et l'étain a augmenté de 0,3 % à 210 890 yuans.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0745 France IPC (norme UE) Préliminaire YY Déc

0850 France S&P Global Serv PMI Déc

0850 France HCOB Composite PMI Dec

0855 Allemagne HCOB Services PMI Déc

0855 Allemagne HCOB Composite Final PMI Dec

0900 UE HCOB Services Final PMI Dec

0900 UE S&P Global Comp Final PMI Dec

0900 Allemagne Overall Comprehensive Risk Q1

0900 France Overall Comprehensive Risk Q1

0900 Royaume-Uni Overall Comprehensive Risk Q1

0930 UK Composite Final PMI Dec

0930 Royaume-Uni Reserve Assets Total Dec

1300 Allemagne CPI, HICP Prelim YY Dec

1330 US Initial Jobless Clm Weekly

1445 US S&P Global Comp, Svcs Final PMIs Dec

(1 $ = 7,1551 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sonia Cheema)