Les prix des métaux de base ont évolué de manière très contrastée vendredi, mais la plupart d'entre eux étaient en passe de réaliser un gain hebdomadaire, une vague de soutien politique de la part de la Chine, premier consommateur, ayant stimulé le sentiment de risque.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,2% à 8 552 dollars la tonne métrique à 0217 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a progressé de 0,3% à 69 060 yuans (9 625,62 dollars) la tonne.

Pour la semaine, le cuivre de Londres était en hausse de 2,5%, en voie d'obtenir le plus grand gain depuis novembre 2023, et le cuivre SHFE était en hausse de 2,1%, en voie d'obtenir le plus grand saut depuis juillet de l'année dernière.

La banque centrale chinoise a annoncé en début de semaine une forte réduction du montant des liquidités détenues par les banques en tant que réserves - une mesure qui injectera environ 140 milliards de dollars de liquidités dans le système bancaire.

Cette annonce est intervenue après qu'un rapport de Bloomberg a indiqué que les autorités chinoises envisageaient de mobiliser environ 2 000 milliards de yuans pour stabiliser un marché boursier en chute libre, ce qui a stimulé le sentiment de risque sur les marchés financiers.

Le nickel du LME a chuté de 0,4 % à 16 640 dollars la tonne vendredi, le plomb a baissé de 0,3 % à 2 144 dollars, tandis que l'aluminium est resté pratiquement stable à 2 237,50 dollars, le zinc a progressé de 0,2 % à 2 586 dollars et l'étain a légèrement augmenté de 0,4 % à 26 765 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,9% à 19 080 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,8% à 130 850 yuans, le zinc a augmenté de 0,5% à 21 440 yuans, l'étain a augmenté de 1% à 222 680 yuans tandis que le plomb a diminué de 0,9% à 16 295 yuans.

Le plomb du LME était en passe de connaître sa cinquième semaine consécutive de hausse. La prime du plomb liquide par rapport au contrat de trois mois < CMPB0-3> était de 8,84 dollars la tonne, par rapport à un rabais de 44,75 dollars le mois dernier, ce qui suggère un resserrement de l'offre à proximité.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

1330 Consommation américaine, ajustée MM Déc

1330 US Indice des prix PCE de base MM, YY Déc

1330 Indice américain des prix PCE MM, YY Déc

(1 $ = 7,1746 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Rashmi Aich)