Les prix de la plupart des métaux non ferreux ont augmenté vendredi, soutenus par des attentes renouvelées de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis à la suite de la faiblesse des données sur l'emploi.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,8% à 9 987 dollars la tonne métrique à 0133 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a augmenté de 0,9% à 80 470 yuans (11 139,57 dollars) la tonne.

"Nous continuons à penser que les métaux de base trouveront un soutien en 2024 alors que le dollar américain s'affaiblit en réponse aux réductions de taux de la Fed plus tard dans l'année", ont déclaré les analystes de BMI dans une note.

L'affaiblissement du dollar rend les métaux vendus au prix du billet vert moins chers pour les détenteurs d'autres devises.

L'indice du dollar est resté pratiquement stable vendredi, après avoir chuté de 0,3 % au cours de la séance précédente, ce qui représente la plus forte baisse journalière depuis plus d'une semaine.

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont augmenté la semaine dernière pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis plus de huit mois, apportant de nouvelles preuves que le marché de l'emploi se refroidit progressivement.

"La faiblesse des rapports sur l'emploi aux États-Unis a augmenté la perspective d'une réduction des taux", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Une baisse des taux pourrait contribuer à stimuler la croissance économique et la demande physique de métal, tout en entraînant un affaiblissement du dollar.

L'aluminium du LME était en hausse de 0,3 % à 2 570 dollars la tonne, le nickel a légèrement augmenté de 0,2 % à 19 065 dollars, le zinc a progressé de 0,5 % à 2 924 dollars, tandis que le plomb a baissé de 0,4 % à 2 225,50 dollars et l'étain a chuté de 0,4 % à 32 460 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,3 % à 20 640 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 1,2 % à 143 160 yuans, l'étain a augmenté de 1,1 % à 262 270 yuans, tandis que le plomb a baissé de 0,4 % à 17 940 yuans.

($1 = 7.2238 yuan) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Editing by Subhranshu Sahu)