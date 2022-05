La plupart des participants au FOMC de mai soutiennent des hausses de 50 pb en juin et juillet

La hausse du taux de 50 points de base ce mois-ci était la première de cette ampleur depuis plus de 20 ans, et a mis la Fed sur la voie d'un resserrement rapide de la politique monétaire, la "plupart des participants" jugeant que d'autres hausses d'un demi-point de pourcentage seraient "probablement appropriées" lors des prochaines sessions de la Fed en juin et juillet, selon les minutes, qui ont été publiées mercredi.

HISTOIRE :

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a étendu ses gains à +0,75%.

OBLIGATIONS : Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans a glissé à 2,7577%. Le rendement de l'obligation à 2 ans a augmenté à 2,5161%.

DOLLAR : L'indice du dollar américain s'est replié à un gain de 0,39%.

COMMENTAIRES :

EDWARD MOYA, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, LES AMÉRIQUES, OANDA, NEW YORK (envoyé par courriel)

"Les actions américaines ont légèrement progressé, les investisseurs anticipant qu'un affaiblissement rapide de l'économie obligera la Fed à marquer des points d'arrêt dans son cycle de resserrement. Les minutes du FOMC datent de plus de trois semaines, mais elles ont donné une lueur d'espoir qu'ils pourraient ajuster leur politique de resserrement plus tard dans l'année. La Fed considère surtout que des augmentations de 50 points de base sont appropriées lors des deux prochaines réunions, car elle est en retard dans la lutte contre l'inflation. La Fed est optimiste quant à l'économie, mais elle est de plus en plus préoccupée par les marchés des bons du Trésor et des matières premières."

MICHAEL JAMES, MANAGING DIRECTOR OF EQUITY TRADING, WEDBUSH SECURITIES, LOS ANGELES

"Compte tenu de tout le négativisme auquel nous avons été confrontés ces dernières semaines, il s'agit au moins dans un premier temps d'une expiration de soulagement que les commentaires n'aient pas été beaucoup plus hawkish."

"Il faut prendre tout cela avec un grain de sel et garder à l'esprit qu'il s'agit de commentaires rétrospectifs."

"La Fed a une ligne très difficile à essayer de marcher entre vouloir étouffer l'inflation et ne pas vouloir avoir un impact trop négatif sur l'économie."

BOB MILLER, RESPONSABLE DES REVENUS FIXES FONDAMENTAUX AMÉRICAINS, BLACKROCK (envoyé par courriel)

"Le procès-verbal de la réunion du FOMC publié aujourd'hui ne nous fournit pas de nouvelles informations sur la politique, mais les détails de la discussion autour de la table nous permettent de glaner quelques informations sur la réflexion du Comité sur la voie à suivre. Plus précisément, il est très clair que la réduction de l'inflation était (et est) le point central de la réunion de mai de la Fed ; le président Powell a souligné la nécessité de relever rapidement les taux vers les estimations générales de neutralité, car les risques d'inflation sont toujours à la hausse. En tant que tel, le président a déjà présenté un scénario de base de 50 points de base (pb) de hausse des taux directeurs lors des réunions de juin et juillet et d'autres intervenants de la Fed ont approuvé ce point de vue.

"Nous pensons qu'après la réunion de juillet, la Fed est susceptible de devenir plus "dépendante des données" en ce qui concerne les hausses de taux, ce qui signifie essentiellement que la trajectoire de la politique après juillet dépendra (a) de la trajectoire de l'inflation et (b) des progrès réalisés pour corriger les déséquilibres entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Selon nous, si ces facteurs "s'améliorent" (c'est-à-dire des niveaux d'inflation plus faibles et une réduction des déséquilibres du marché du travail), la Fed gagne un peu de marge de manœuvre et peut modifier les ajustements de politique par incréments de 25 pb, tout en poursuivant quelque chose dans la fourchette estimée de neutre. Cette voie entraînerait probablement une réduction de la volatilité du marché et une moindre probabilité d'un atterrissage brutal de l'économie. Cependant, si ces facteurs ne s'améliorent pas après la réunion du FOMC de juillet, alors la Fed sera probablement obligée de continuer à ajuster la politique par incréments de 50 bps, ce qui soutiendrait des niveaux élevés et continus de volatilité du marché et augmenterait la probabilité de résultats économiques défavorables. En outre, dans ce deuxième scénario, la considération de hausses de 75 pb pourrait revenir sur la table des politiques."

RICK MECKLER, ASSOCIÉ, CHERRY LANE INVESTMENTS, NEW VERNON, NEW JERSEY

"À ce stade, pour que le marché se reprenne vraiment, il a besoin d'une indication que la Fed a pris en compte ce qui se passe et qu'elle ralentit vraiment le rythme ou qu'elle change les choses et ce n'est tout simplement pas la manière dont elle a généralement procédé. Elle a eu tendance à être très graduelle dans ses orientations, je ne pense pas que ce soit suffisant. D'un point de vue positif cependant, elle n'était pas extrêmement belliciste, c'était en quelque sorte juste un reflet plus modéré de ce qui se passe actuellement, une combinaison d'inflation et de ce qui est probablement un ralentissement de l'économie."

"Le marché regarde vers l'avenir et son sentiment est que le pire de l'inflation est peut-être derrière nous. Évidemment, un joker est le prix de l'énergie, la Russie et l'Ukraine, ce serait un changement significatif. Mais autrement, je pense que le marché cherche à se stabiliser ici et attend un peu le moment où la Fed pourra commencer à émettre des orientations différentes et dire que l'économie a suffisamment ralenti pour qu'elle ne voie pas la nécessité de continuer à augmenter les taux."