La plupart des producteurs de cobalt sont susceptibles de perdre de l'argent sur chaque tonne de cobalt qu'ils produisent après l'effondrement des prix l'année dernière, a déclaré mardi Benedikt Sobotka, directeur général du groupe Eurasian Resources Group (ERG), spécialisé dans les mines de métaux.

Les entreprises chinoises développent de manière agressive l'extraction de cobalt au Congo et en Indonésie malgré la chute des prix, car elles s'efforcent de gagner des parts de marché dans le métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques (VE).

"Le cobalt a connu une année terrible en 2023. Le manque de discipline des fournisseurs dans l'ajout de nouvelles capacités a vraiment tiré le tapis sous le marché du cobalt", a déclaré M. Sobotka au Global Markets Forum de Reuters lors du Forum économique mondial de Davos.

Les fondamentaux du marché restent toutefois intacts, car les taux de pénétration des VE dans le monde augmentent, a-t-il ajouté.

ERG, détenue à 40 % par le gouvernement kazakh, possède des actifs au Kazakhstan, en République démocratique du Congo et au Brésil, où elle produit du cobalt, du cuivre, de l'aluminium et des ferro-alliages. En 2022, ses bénéfices de base, connus sous le nom d'EBITDA sous-jacent, ont totalisé 3,4 milliards de dollars et le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 481 millions de dollars.

M. Sobotka a ajouté que les perturbations du transport maritime en mer Rouge n'affectaient pas l'entreprise. "S'il s'agissait du détroit de Malacca, la situation serait très différente", a-t-il déclaré, en faisant référence à l'une des principales portes d'entrée de l'océan Indien.

Cette année pourrait voir une reprise des fusions et acquisitions dans l'industrie minière, a déclaré M. Sobotka, mais il s'est abstenu de dire si la GRE prendrait part à des transactions.

"Notre industrie est encore très fragmentée et ce n'est pas un bon point de départ pour déployer des capitaux importants afin d'augmenter l'approvisionnement en matériaux essentiels pour la transition énergétique", a-t-il déclaré.

"Dans la plupart des entreprises, un ou deux pays, voire parfois une seule mine, représentent plus de 50 % de la valeur de l'entreprise. Il suffit donc d'un incident dans un pays ou dans une mine pour que la moitié de la valeur de l'entreprise soit anéantie. C'est un signe clair que nous devons devenir plus grands et plus diversifiés".

(Rejoignez le GMF, un salon de discussion hébergé sur LSEG Messenger, pour des interviews en direct : https://lseg.group/3TN7SHH) (Reportage de Divya Chowdhury à Davos et de Savio Shetty à Mumbai Rédaction de Polina Devitt à Londres Édition de Mark Potter)