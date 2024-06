Prague (awp/afp) - Un tribunal tchèque a déclaré vendredi la faillite de la plus grande aciérie du pays, Liberty Ostrava, unité de Liberty Steel Group (GFG Alliance) du milliardaire indien et britannique Sanjeev Gupta.

Liberty a déclaré au début du mois qu'il avait mis en vente ses activités sur le site d'Ostrava, dans l'est de la République tchèque, en invoquant des conditions "très exigeantes" sur le marché de l'acier touché par la crise. "La décision sur la faillite prend effet à compter de sa publication dans le registre d'insolvabilité", a déclaré le tribunal régional d'Ostrava, vendredi.

Liberty Ostrava avait déclaré plus tôt que ses dettes non réglées ont dépassé cinq milliards de couronnes (214 millions de dollars) et qu'elle avait demandé à être déclarée insolvable. Le gouvernement a indiqué entre-temps qu'il cherchait un repreneur pour cette entreprise qui est un employeur important dans la région, comptant plus de 5000 salariés.

Liberty a éteint son haut-fourneau d'Ostrava en octobre dernier et ordonné à la plupart de ses employés de rester chez eux en décembre, son fournisseur d'énergie local, Tameh, ayant interrompu ses livraisons en raison de l'explosion des dettes. Les employés de Liberty recevront désormais une compensation salariale de la part de l'État.

Liberty a racheté l'usine d'Ostrava au premier sidérurgiste mondial ArcelorMittal en 2019. En avril, l'entreprise a convenu d'un plan de restructuration avec ses créanciers, mais deux mois plus tard, elle a annoncé qu'elle abandonnait.

L'industrie sidérurgique a été touchée par la baisse de la demande, la hausse des coûts de l'énergie, les importations bon marché en provenance d'Asie et les appels à une production plus écologique.

