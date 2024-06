La plus haute juridiction du Wisconsin devrait accepter d'instruire un procès intenté par Planned Parenthood lui demandant de reconnaître le droit à l'avortement dans l'État, a rapporté mercredi le site d'information Wisconsin Watch, citant un projet de décision non publié qu'il a obtenu.

La présidente de la Cour suprême du Wisconsin, Annette Kingsland Ziegler, a déclaré dans un communiqué que les sept membres de la Cour étaient "choqués" par la fuite et avaient demandé aux forces de l'ordre d'ouvrir une enquête.

"Nous sommes tous unis derrière cette enquête visant à identifier la source de cette fuite apparente", a-t-elle déclaré. "Nous condamnons tous les sept cette violation.

Cette fuite survient le jour même où la Cour suprême des États-Unis a brièvement publié un projet d'ordonnance dans lequel elle semblait prête à autoriser, pour l'instant, les avortements en cas d'urgence médicale dans l'Idaho. La Cour suprême des États-Unis a déclaré qu'il s'agissait d'une inadvertance et qu'elle n'avait pas pris de décision dans cette affaire.

Wisconsin Watch a également rapporté que la Cour du Wisconsin, qui a une majorité libérale de 4-3, devrait rejeter une demande d'intervention des groupes anti-avortement, mais leur permettre de déposer un mémoire s'opposant au procès.

Planned Parenthood of Wisconsin a déposé l'affaire en février directement auprès de la Cour suprême. La loi du Wisconsin permet aux parties de demander à la Cour de se saisir d'affaires interprétant la constitution de l'État sans passer d'abord par une juridiction inférieure, bien que la Cour suprême puisse les rejeter.

L'action en justice fait valoir qu'une loi de 1849 interdisant de tuer un fœtus, sauf pour sauver la vie de la mère, que les procureurs républicains de l'État ont interprétée comme une interdiction quasi totale de l'avortement, viole les droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à l'égale protection de la loi garantis par la constitution.

Planned Parenthood a cessé de pratiquer des avortements dans le Wisconsin après l'arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis en 2022 dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health, qui mettait fin au droit à l'avortement au niveau national et autorisait les États à interdire la procédure, ce qui, selon certains procureurs, faisait revivre la loi de 1849.

L'établissement a recommencé à pratiquer des avortements plus d'un an plus tard, à la suite d'une décision d'un tribunal de comté selon laquelle la loi s'appliquait au foeticide, mais pas aux avortements que les femmes choisissent d'effectuer. Cette décision, rendue dans le cadre d'un procès intenté par le procureur général démocrate du Wisconsin, fait également l'objet d'un appel devant la Cour suprême de l'État.

La Cour a basculé vers une majorité libérale après les élections d'avril 2023, au cours desquelles la candidate gagnante, Janet Protasiewicz, a fait du droit à l'avortement un élément central de sa campagne.