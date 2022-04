La plus haute juridiction de l'Idaho bloque temporairement l'interdiction de l'avortement à six semaines de grossesse

Dans une ordonnance de deux pages, la Cour suprême de l'Idaho https://tmsnrt.rs/3upiqzO a empêché la mise en œuvre de la loi jusqu'à ce que le tribunal puisse entendre une contestation de Planned Parenthood visant à invalider la mesure, qui devait entrer en vigueur le 22 avril.

Planned Parenthood Great Northwest, Hawaii, Alaska, Indiana, Kentucky, qui exploite trois cliniques d'avortement dans l'État, a demandé la semaine dernière à la cour de déclarer la loi inconstitutionnelle après que le gouverneur républicain Brad Little l'ait signée.

L'Idaho a été le premier État à adopter une loi qui reflète celle du Texas, entrée en vigueur en septembre. Cette loi permet aux citoyens de poursuivre toute personne qui pratique ou aide une femme à obtenir un avortement après environ six semaines de grossesse.

La loi de l'Idaho est plus étroite que celle du Texas, permettant uniquement aux parents d'un fœtus, et non à tout citoyen, de poursuivre les professionnels de la santé qui pratiquent des avortements après la détection d'une activité cardiaque fœtale, généralement vers six semaines de grossesse.

La loi, SB 1309, prévoit une indemnité minimale de 20 000 $ et des frais juridiques pour les plaideurs.

Comme la loi texane, elle interdit aux fonctionnaires de l'État de l'appliquer, une caractéristique nouvelle qui a frustré les opposants qui tentent de contester la mesure texane devant un tribunal fédéral en poursuivant les fonctionnaires de l'État pour en empêcher l'application.

Planned Parenthood soutient que la loi de l'Idaho est inconstitutionnelle en vertu de Roe v. Wade, la décision de la Cour suprême des États-Unis de 1973 qui a rendu l'avortement légal dans tout le pays.

La Cour suprême des États-Unis dispose désormais d'une majorité conservatrice de 6-3 et a semblé ouverte, lors des débats de décembre, à un retour en arrière ou à une annulation de Roe v. Wade en autorisant l'interdiction de l'avortement à 15 semaines dans le Mississippi.

Planned Parenthood et le bureau de Little n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.