La plus haute juridiction du Kansas a définitivement interdit à l'État d'appliquer une loi interdisant la procédure d'avortement du deuxième trimestre la plus courante, estimant que cette interdiction violait le droit à l'avortement prévu par la Constitution de l'État, que la Cour avait reconnu en 2019.

La décision de la Cour suprême du Kansas (5-1), à laquelle l'un des sept juges n'a pas participé, laisse en place une ordonnance d'un tribunal inférieur bloquant la loi, qui interdisait une procédure connue sous le nom de dilatation et d'extraction, avec une exception étroite pour les urgences médicales.

La loi a été contestée peu après son adoption en 2015 par un groupe de fournisseurs d'avortements qui ont fait valoir que la constitution de l'État garantissait le droit à l'avortement. Dans son arrêt de 2019, la Cour suprême du Kansas a reconnu l'existence d'un tel droit et a confirmé une ordonnance préliminaire en leur faveur, mais a renvoyé l'affaire devant la juridiction inférieure pour qu'elle soit jugée de manière plus approfondie.

L'État a de nouveau fait appel devant la Cour suprême après que la juridiction inférieure a rendu une décision finale en faveur des prestataires.

"Nous nous en tenons à notre conclusion selon laquelle [...] la Charte des droits de la Constitution du Kansas protège un droit fondamental à l'autonomie personnelle, qui inclut le droit d'une personne enceinte à interrompre sa grossesse", a écrit le juge Eric Rosen au nom de la majorité vendredi.

Le juge Caleb Stegall a exprimé son désaccord. Le juge conservateur, qui avait également exprimé son désaccord avec la décision de 2019, a déclaré que le texte clair de la Constitution et son sens originel n'incluaient pas le droit à l'avortement.

Nancy Northup, présidente du Center for Reproductive Rights, qui représentait les plaignants, a qualifié la décision d'"immense victoire pour la santé, la sécurité et la dignité des habitants du Kansas et de toute la région du Midwest, où des millions de personnes ont été privées d'accès à l'avortement".

"Cette décision est aussi décevante que peu surprenante", a déclaré dans un communiqué le procureur général du Kansas, Kris Kobach, un républicain dont le bureau a défendu la loi. "Lorsque le mot liberté a été inclus dans la Constitution, personne n'a pensé qu'il créait un droit à l'avortement.

L'avortement est légal au Kansas jusqu'à 22 semaines. En août 2022, les électeurs du Kansas ont rejeté une mesure visant à supprimer les droits à l'avortement de la constitution de l'État.

Ce vote est intervenu après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt de principe Roe v. Wade, qui avait établi un droit à l'avortement au niveau national, permettant à de nombreux États dirigés par des républicains d'interdire ou de restreindre l'avortement et déclenchant une vague de litiges.

Le Kansas est devenu une destination pour les femmes cherchant à avorter dans les États voisins qui l'ont interdit, notamment le Texas, l'Oklahoma et le Missouri.