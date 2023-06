La plus haute juridiction polonaise a décidé mardi qu'une affaire impliquant un ministre condamné pour abus de pouvoir alors qu'il luttait contre la corruption dans le cadre de ses fonctions précédentes devait être rouverte, ce qui porte un coup aux espoirs du gouvernement de mettre fin à la procédure avant les élections.

Les élections législatives sont prévues pour octobre ou novembre, et les sondages suggèrent que le parti nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), pourrait ne pas obtenir la majorité dans le cadre d'un conflit sur les normes démocratiques dans l'État membre de l'UE.

La décision de mardi semble aller à l'encontre du verdict rendu vendredi par le tribunal constitutionnel, selon lequel le président Andrzej Duda était en droit de gracier Mariusz Kaminski, l'actuel ministre de l'intérieur, avant la conclusion d'une procédure d'appel, ce qui pourrait mettre un terme à l'affaire.

"La Cour suprême est d'avis que l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 2 juin de cette année n'a produit aucun effet juridique", a déclaré le juge Piotr Mirek.

La Cour suprême a renvoyé l'affaire devant un tribunal de district pour qu'elle soit réexaminée.

Rafal Bochenek, porte-parole du PiS, a condamné cette décision.

"Il s'agit d'une subversion ouverte de la part de la Cour suprême et d'un acte anticonstitutionnel qui vise à conduire à un chaos juridique complet", a-t-il déclaré à la chaîne privée RMF FM.

En 2015, quelques semaines après l'arrivée au pouvoir du PiS, M. Duda, un allié du PiS, a gracié M. Kaminski, qui avait été reconnu coupable d'abus de pouvoir alors qu'il était à la tête de l'agence de lutte contre la corruption. Il a été condamné à trois ans de prison.

Les avocats se sont demandés si M. Duda avait le droit d'agir ainsi avant la fin de la procédure d'appel et les hommes politiques de l'opposition ont qualifié cette décision de politique. Une condamnation définitive aurait empêché M. Kaminski d'occuper une fonction gouvernementale.

Vendredi, le Tribunal constitutionnel a statué que le droit de grâce relevait du pouvoir "exclusif et absolu" du président.

Les critiques ont déclaré que M. Kaminski et ses associés avaient poursuivi la corruption avec un zèle excessif lorsqu'ils étaient au pouvoir, en utilisant des méthodes qui, selon eux, contournaient parfois les lois et traquaient également des personnes innocentes. M. Kaminski a affirmé que la corruption était un fléau pour la démocratie polonaise et qu'il fallait s'y attaquer à fond.