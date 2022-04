La "pointe de l'iceberg" : Les chasseurs d'espions taïwanais traquent les braconniers chinois de talents en matière de puces électroniques

Ce chiffre s'ajoute aux sept poursuites engagées depuis le début de l'année dernière et comprend 27 entreprises qui ont été perquisitionnées ou dont les propriétaires ont été convoqués pour être interrogés par le bureau, a déclaré le fonctionnaire.

Siège du géant industriel TSMC et représentant 92 % de la capacité de fabrication de semi-conducteurs la plus avancée au monde, Taïwan possède ce dont la Chine a besoin - une expertise en matière de puces à la pelle.

Une pénurie mondiale de puces et l'objectif avoué de Pékin d'atteindre l'autosuffisance en matière de puces avancées - promu avec plus de force par le président chinois Xi Jinping après une guerre commerciale avec l'ancienne administration Trump - n'a fait qu'intensifier la ruée vers les talents d'ingénieurs.

Taïwan a réagi en créant, en décembre 2020, un groupe de travail au sein du Bureau d'enquête du ministère de la justice - sa principale organisation de capture d'espions - pour s'attaquer au braconnage.

Les cas où elle a pris des mesures par des raids ou des interrogatoires représentent "la partie émergée de l'iceberg", a déclaré le fonctionnaire, qui a demandé à rester anonyme afin de ne pas entraver les enquêtes.

Le Bureau d'enquête a déclaré que les commentaires du fonctionnaire représentaient son point de vue.

La pression militaire accrue de la Chine, qui revendique Taïwan comme son territoire, n'a fait que renforcer la détermination de Taipei à protéger sa suprématie en matière de puces - un atout qui revêt également une importance stratégique pour les États-Unis puisqu'une grande partie de la fabrication de ses puces est sous-traitée sur l'île.

Le mois dernier, le bureau a mené sa plus grande opération à ce jour - un raid sur huit entreprises visant à contrer ce qu'il a déclaré être "les activités illégales du Parti communiste chinois en matière de braconnage de talents et de vol de secrets".

Le Bureau des affaires taïwanaises de la Chine n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

LES ASTUCES EMPLOYÉES

Il n'est pas illégal en soi pour les entreprises chinoises d'embaucher des ingénieurs taïwanais. Toutefois, la loi taïwanaise interdit les investissements chinois dans certaines parties de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, notamment la conception des puces, et exige des examens pour d'autres domaines tels que l'emballage des puces, ce qui rend très difficile pour les entreprises chinoises de puces d'opérer légalement sur l'île.

Les ingénieurs taïwanais sont également libres de se rendre en Chine, mais nombre d'entre eux préfèrent la qualité de vie sur l'île, surtout lorsque les restrictions COVID-19 rendent les voyages plus difficiles.

L'un des cas faisant l'objet d'une enquête concerne une entreprise qui se présente comme une société taïwanaise d'analyse de données mais qui, selon les autorités, est une branche d'une société de puces basée à Shanghai qui envoie des plans de conception de puces en Chine, selon le fonctionnaire et un autre collègue qui ont parlé à Reuters.

À la mi-mars, après près d'un an de surveillance, le bureau a convoqué le propriétaire de la société pour l'interroger. Le propriétaire a depuis été libéré sous caution, ont-ils dit, refusant d'identifier la société car les accusations n'ont pas encore été portées.

Parmi les autres astuces utilisées, citons la constitution d'unités dans des paradis fiscaux tels que les îles Caïmans, ce qui rend plus difficile l'identification des entrées d'argent en provenance de Chine.

Starblaze Technology, une société de conception de circuits intégrés (CI) basée à Pékin, a été accusée de gérer un centre de R&D dans le centre technologique de Hsinchu sans autorisation. Elle aurait mené des entretiens d'embauche via Zoom et utilisé une société de Hong Kong pour gérer les salaires et les assurances, selon des documents judiciaires examinés par Reuters. Le procès est en cours.

Tongfu Microelectronics, une entreprise chinoise affiliée à l'État, a été accusée d'avoir un bureau illégal dont les employés recevaient des salaires en dollars américains sur des comptes offshore virés via une filiale basée à Hong Kong. Les accusés ont été reconnus coupables en janvier.

Starblaze et Tongfu n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

LES PLUS RECHERCHÉS

Lucy Chen, vice-présidente d'Isaiah Research, basée à Taipei, affirme que l'année dernière, les entreprises chinoises spécialisées dans les puces électroniques ont fait la cour en proposant des salaires deux à trois fois supérieurs aux niveaux locaux. Parmi les employés les plus recherchés figurent les concepteurs de circuits intégrés, qui peuvent travailler à distance.

S'il est difficile de rivaliser sur le plan salarial, les entreprises locales visent à offrir un développement de carrière à long terme plus sûr et des avantages tels que des garderies, des massages et des salles de sport sur place, a déclaré un cadre d'une entreprise de puces de Hsinchu, refusant d'être identifié.

Ceux qui acceptent d'être débauchés risquent de ne pas retrouver de travail dans les entreprises technologiques taïwanaises et de subir la honte publique. Plusieurs cadres supérieurs de TSMC qui sont allés travailler pour SMIC en Chine ont été qualifiés de traîtres dans la presse taïwanaise.

Les autorités s'efforcent également d'augmenter les peines pour le braconnage. Les peines de prison maximales devraient passer de un an à trois ans et les amendes maximales de 5 200 à 520 525 dollars.

Dans une démarche connexe, le gouvernement a proposé de faire de la fuite des technologies de base des puces une infraction à la loi sur la sécurité nationale.

Mais certains craignent que des règles plus strictes n'entravent la volonté de la présidente Tsai Ing-wen de construire une chaîne d'approvisionnement allant des matériaux à la fabrication de puces.

"Et si nous découragions les investisseurs étrangers légitimes et endommagions notre économie nationale en raison d'une réglementation trop stricte ?" a déclaré le haut fonctionnaire du Bureau d'enquête.

(1 $ = 28,6090 dollars taïwanais)