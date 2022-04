La police arrête plusieurs personnes dans la capitale canadienne alors que le défilé de motards devient indiscipliné.

Par Jenna Zucker et Blair Gable

(Reuters) - La police de la capitale canadienne, Ottawa, a arrêté plusieurs personnes vendredi, après qu'une marche de centaines de motards, de piétons et de voitures brandissant des drapeaux canadiens dans le centre-ville d'Ottawa soit devenue indisciplinée, selon les autorités.

Le défilé de vendredi était une protestation contre une prétendue surenchère du gouvernement, et a eu lieu moins de trois mois après qu'un mouvement de camionneurs ait paralysé la capitale pendant plus de trois semaines.

La police d'Ottawa a déclaré dans un tweet vendredi que plusieurs personnes avaient été arrêtées et que des agents restaient sur place pour assurer la sécurité.

Les organisateurs du convoi de vendredi, qu'ils appellent "Rolling Thunder Ottawa", disent qu'ils sont là en soutien à la "liberté" et aux vétérans militaires. Les médias locaux affirment que plusieurs des participants étaient à Ottawa lors de la précédente manifestation, qui s'opposait à un mandat de vaccination pour les camionneurs transfrontaliers.

Plusieurs camionneurs et manifestants klaxonnant debout au sommet de camionnettes et de voitures et criant "liberté" ont défilé dans le centre-ville d'Ottawa alors que la police déployait des agents supplémentaires pour maîtriser la situation.

La police d'Ottawa a déclaré dans un tweet que plusieurs véhicules ont tenté d'occuper un parking du centre-ville, mais que tous sauf un sont partis.

La police d'Ottawa, qui a été critiquée pour sa gestion des manifestations de février, avait déclaré qu'elle ne permettrait pas aux véhicules à moteur de s'arrêter ou de se garer dans les rues du centre-ville. Elle avait fait appel à du personnel supplémentaire pour renforcer les autorités municipales en prévision de la marche de vendredi.

En février, le gouvernement du Premier ministre libéral Justin Trudeau avait invoqué des pouvoirs d'urgence rarement utilisés pour faire cesser les manifestations à Ottawa et la police avait arrêté des dizaines de personnes qui bloquaient le centre-ville près du Parlement. Les manifestants avaient également bloqué les principaux passages frontaliers vers les États-Unis.

Un ancien membre des Forces armées canadiennes, Neil Sheard, est l'un des principaux organisateurs de la marche de vendredi.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, M. Sheard a déclaré qu'il avait l'intention de déposer une couronne au National War Memorial en signe de respect pour les anciens combattants. Les autres groupes qui participent à la manifestation protestent plus généralement contre le gouvernement et les mandats gouvernementaux.

M. Sheard a dit qu'il appuie tout groupe qui veut lutter pour la liberté de tous les Canadiens, car selon lui, la liberté d'expression a été payée par les anciens combattants.

"Les droits et les libertés des Canadiens s'érodent, et nous allons travailler pour soutenir une action civique et légale afin de restaurer ces droits fondamentaux", a récemment déclaré à Reuters Andrew MacGillivray, membre du groupe Freedom Fighters Canada qui participe également à la manifestation.

Les manifestations qui ont débuté vendredi doivent se terminer dimanche.