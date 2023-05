La police australienne a perquisitionné le domicile d'un ancien pilote d'essai britannique pour y trouver des documents relatifs à l'avion de combat chinois J-16, aux partenaires de l'Australie en matière de renseignement et à la plus grande compagnie d'aviation chinoise, selon un jugement rendu par un tribunal.

La perquisition effectuée en novembre s'inscrivait dans le cadre d'une enquête sur des pilotes militaires occidentaux formant l'armée chinoise, à un moment où les tensions entre la Chine, les États-Unis et leurs alliés ne cessent de croître.

La Grande-Bretagne et l'Australie ont annoncé des mesures de répression à l'encontre des anciens pilotes militaires travaillant à la formation des pilotes chinois, et la Grande-Bretagne s'est engagée à modifier sa loi sur la sécurité nationale pour les empêcher de travailler pour des intermédiaires, notamment une école de pilotage sud-africaine, qui aiderait l'Armée populaire de libération (APL) de la Chine à recruter des pilotes.

Keith Hartley, directeur général de la Test Flying Academy of South Africa (TFASA), n'a pas été inculpé.

Il a contesté la validité du mandat de perquisition devant la Cour fédérale australienne, remettant en cause son libellé et demandant la restitution des documents saisis.

La Cour a rejeté sa demande le 28 avril et a publié son jugement, qui jette un nouvel éclairage sur l'enquête concernant l'école de pilotage sud-africaine, qui a conclu un partenariat avec l'entreprise publique chinoise Aviation Industry Corporation of China (AVIC) pour former des pilotes chinois en Afrique du Sud, et qui a employé plusieurs pilotes occidentaux ayant une formation militaire.

La police fédérale a perquisitionné le domicile de M. Hartley, soupçonné d'avoir enfreint la loi en dispensant une formation de type militaire dirigée ou financée par la Chine entre 2018 et 2022, a appris la Cour fédérale.

Le mandat de perquisition visait à obtenir des éléments de preuve à l'appui d'une enquête de la police australienne sur Hartley, soupçonné d'avoir organisé ou facilité la formation dispensée par l'école de pilotage "à des pilotes de l'APL en ce qui concerne les plates-formes d'aéronefs militaires et la doctrine, la tactique et la stratégie militaires".

L'avocat de M. Hartley, Dennis Miralis, a déclaré à Reuters qu'il examinait la décision du tribunal et qu'il demandait l'avis d'un spécialiste pour savoir s'il devait faire appel.

"Keith Hartley et la TFASA nient tout acte criminel dans cette affaire", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le jugement montre que la police a recherché des documents et des enregistrements numériques, notamment des courriels et des messages cryptés concernant la TFASA, l'APL, quatre modèles d'avions de combat de l'APL et des avions d'entraînement, notamment l'avion de combat J-16 et l'avion de combat J-11, l'AVIC et deux personnes dont les noms ont été caviardés.

La police a également recherché des références aux partenaires de l'Australie en matière de renseignement, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi qu'à l'OTAN et à l'armée de l'air australienne, indique le jugement.

Dans son jugement, la juge Wendy Abraham a écrit que la nature de l'infraction présumée aurait été claire pour Hartley lorsqu'il a lu le mandat, et que la police n'avait pas besoin de fournir des détails sur la façon dont l'APL aurait dirigé ou financé l'entraînement.

"Le requérant n'a pas établi que le mandat n'était pas valable. Il fait état d'un comportement susceptible de constituer une infraction, et ce avec un degré raisonnable de précision", a-t-elle écrit.