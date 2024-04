La police australienne a déclaré jeudi qu'elle avait inculpé cinq adolescents d'infractions liées au terrorisme dans le cadre des enquêtes menées à la suite de l'agression à l'arme blanche d'un évêque chrétien assyrien qui prononçait un sermon retransmis en direct au début du mois.

Les cinq garçons, qui devaient comparaître jeudi devant un tribunal pour enfants, ont été arrêtés mercredi dans la région de Sydney. La police a indiqué qu'il s'agissait de complices d'un garçon de 16 ans déjà inculpé dans l'agression au couteau de l'évêque Mar Mari Emmanuel, qui a été blessé lors de l'attaque survenue le 15 avril dans son église.

La police de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que les dernières accusations portaient sur la possession de matériel extrémiste violent, la conspiration en vue de préparer un acte terroriste et le port d'un couteau en public.

Le barbu Emmanuel, évêque de l'église Christ The Good Shepherd à Wakefield, dans la banlieue de Sydney, est une star des médias sociaux qui compte des adeptes dans le monde entier et critique ardemment l'homosexualité, les vaccins COVID, l'islam et l'élection du président américain Joe Biden.

L'Église assyrienne, dont le siège mondial se trouve en Irak, est une secte chrétienne dont les origines historiques se trouvent dans certaines parties de la Turquie, de la Syrie et de l'Iran actuels.

L'attentat contre Emmanuel est survenu quelques jours seulement après une attaque meurtrière à l'arme blanche à Bondi. Les crimes commis à l'aide d'armes à feu ou de couteaux sont rares à Sydney, l'une des grandes villes les plus sûres au monde.