La police brésilienne arrête 5 autres personnes dans le cadre du meurtre d'un journaliste britannique en Amazonie

La police a déclaré dans un communiqué que sept mandats d'arrêt avaient été émis pour pêche illégale dans la région de Vale do Javari, la zone reculée proche de la frontière avec la Colombie et le Pérou où Phillips et Pereira ont disparu le 5 juin.

La région a été envahie par des pêcheurs illégaux, des bûcherons et des chercheurs d'or. La police affirme qu'il s'agit d'une route clé pour le trafic de drogue.

Phillips, un reporter indépendant qui a écrit pour le Guardian et le Washington Post, effectuait des recherches pour un livre sur le voyage avec Pereira, un ancien chef des tribus isolées et récemment contacté par l'agence fédérale des affaires indigènes Funai.

Deux des sept suspects étaient déjà en état d'arrestation : Ruben Dario da Silva Villar, connu sous le nom de "Colombia", et le pêcheur Amarildo Costa de Oliveira, connu sous le nom de "Pelado", qui a été arrêté en juin comme principal suspect du meurtre.

Selon la police, Colombia serait le chef et le financier d'un gang criminel armé impliqué dans la pêche illégale qui était acheminée en contrebande vers les pays voisins.

Trois des hommes nouvellement arrêtés, dont les noms n'ont pas été révélés, sont des proches d'Amarildo et ont été impliqués dans la dissimulation des corps de Phillips et Pereira, a déclaré la police.

Pereira, l'ancien haut fonctionnaire de l'agence fédérale des affaires indigènes Funai, s'était précédemment heurté à Amarildo au sujet de la pêche illégale sur le territoire indigène.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Phillips a été tué pour qu'il ne puisse pas identifier les tueurs.