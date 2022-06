La police brésilienne est sceptique quant aux restes "apparemment humains" découverts dans la chasse au journaliste -sources

Vendredi, la police fédérale avait annoncé avoir trouvé un "matériau organique" qui était "apparemment humain", laissant espérer une percée dans la recherche du reporter Dom Phillips et de son compagnon de voyage, l'expert indigène Bruno Pereira.

Cependant, un officier de la police fédérale et un détective d'État, qui ont tous deux requis l'anonymat pour discuter de l'affaire, ont déclaré que l'emplacement et l'état de la matière soulevaient des doutes quant à son lien avec les hommes disparus.

Un porte-parole de la police fédérale n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les restes ont été trouvés près du port d'Atalaia do Norte, une ville située à plus de 65 km en aval de l'endroit où Phillips et Pereira ont été vus pour la dernière fois sur une rivière à faible courant, ont indiqué les sources. L'état du matériel suggère qu'il pourrait s'agir de restes provenant d'un boucher voisin plutôt que de restes transportés loin en aval, ont-elles ajouté.

L'une des sources a déclaré qu'il semblait probable que le matériel provienne d'un animal et non d'un humain, mais qu'il avait été envoyé pour une analyse médico-légale par excès de prudence. L'autre a déclaré que l'origine ne serait claire qu'après cette analyse.

Des témoins ont déclaré avoir vu Phillips, un reporter indépendant qui a écrit pour le Guardian et le Washington Post, pour la dernière fois dimanche dernier. Son compagnon Pereira, un expert des tribus locales, avait été un haut fonctionnaire de l'agence gouvernementale indigène Funai.

Les deux hommes étaient en voyage de reportage dans la zone de jungle éloignée, près de la frontière avec le Pérou et la Colombie, qui abrite le plus grand nombre au monde de populations indigènes non contactées. Cette région sauvage et sans foi ni loi a attiré les gangs de contrebandiers de cocaïne, ainsi que les exploitants forestiers, les mineurs et les chasseurs illégaux.

La disparition du couple a eu un écho mondial, des icônes brésiliennes, du grand footballeur Pelé au chanteur Caetano Veloso, se joignant aux politiciens, aux écologistes et aux militants des droits de l'homme pour demander au président Jair Bolsonaro d'intensifier les recherches.

Les inspecteurs de la police d'État impliqués dans l'enquête ont déclaré à Reuters qu'ils se concentraient sur les braconniers et les pêcheurs illégaux de la région, qui se heurtaient souvent à Pereira alors qu'il organisait des patrouilles indigènes dans la réserve locale.

La police a arrêté un pêcheur, Amarildo da Costa, connu localement sous le nom de "Pelado", pour détention d'armes et le garde en détention pendant qu'elle cherche à savoir s'il est impliqué dans la disparition des hommes.

Les avocats et la famille de Costa ont déclaré qu'il pêchait légalement sur la rivière et ont nié qu'il avait un rôle quelconque dans la disparition des hommes.

Quelque 150 soldats ont été déployés via des bateaux fluviaux pour rechercher les hommes disparus et interroger la population locale, rejoignant ainsi les équipes de recherche indigènes qui recherchent les deux hommes depuis dimanche.