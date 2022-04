La police britannique a arrêté 83 militants pour le climat

LONDRES (Reuters) - La police britannique a annoncé samedi avoir arrêté 83 militants pour le climat au cours des dernières 48 heures dans le comté d'Essex, à l'est de Londres, alors qu'une dizaine de terminaux pétroliers ont été bloqués depuis vendredi dans le pays.

Les organisations environnementales "Extinction Rebellion" et "Just Stop Oil" ont initié ces blocages à quelques jours de la présentation par le gouvernement britannique de sa nouvelle stratégie énergétique, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et par les perturbations qu'elle implique sur le marché des hydrocarbures.

La police du comté d'Essex a indiqué que 63 manifestants avaient été arrêtés vendredi, et 20 supplémentaires samedi.

Extinction Rebellion a annoncé vendredi son intention d'accentuer la pression sur le gouvernement de Boris Johnson en manifestant quotidiennement à Londres à partir de samedi prochain.

(Reportage James Davey, version française Tangi Salaün)