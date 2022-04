La police britannique enquête sur les pirates informatiques Lapsus$ disent 2 adolescents accusés

Un jeune de 16 ans et un autre de 17 ans ont été accusés d'accès non autorisé à un ordinateur avec l'intention de nuire à la fiabilité des données, de fraude par fausse déclaration et d'accès non autorisé à un ordinateur avec l'intention d'entraver l'accès aux données, a déclaré la police.

Le jeune homme de 16 ans a également été inculpé d'un chef d'accusation pour avoir fait en sorte qu'un ordinateur exécute une fonction visant à garantir l'accès non autorisé à un programme, a déclaré l'inspecteur-détective Michael O'Sullivan.

Relativement nouveau venu sur le marché encombré de l'extorsion numérique, Lapsus$ a stupéfié et déconcerté les experts en cybersécurité dans la même mesure, avec sa combinaison de pitreries juvéniles et d'accès de haut niveau à certaines des plus grandes entreprises du monde.

Le groupe de pirates a ciblé des entreprises comme Microsoft Corp et Okta Inc, une société de services d'authentification sur laquelle comptent des milliers de grandes entreprises.

Un porte-parole de la police de la City de Londres a refusé de confirmer ou de nier que les adolescents ont été inculpés dans le cadre de l'enquête Lapsus$.

La police britannique ne nomme généralement pas les suspects.

La force a déclaré en mars qu'elle avait arrêté sept personnes âgées de 16 à 21 ans à la suite d'une série de hacks par Lapsus$.