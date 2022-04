La police californienne arrête un deuxième suspect dans une fusillade à Sacramento

La police de la capitale californienne a placé Smiley Martin en garde à vue dans un hôpital local où il est soigné pour ses blessures, a indiqué le département de police de Sacramento dans un communiqué. Les autorités placeront le suspect en détention après que les médecins auront déterminé qu'il est apte à être incarcéré.

Martin est le frère de Dandre Martin, 26 ans, qui a été placé en détention dimanche en tant que "suspect lié" dans l'affaire, a déclaré la police. Dandre Martin a été placé en détention pour suspicion d'agression et de possession illégale d'une arme à feu.

La police n'a pas donné de détails sur les rôles présumés des hommes dans la fusillade et n'a pas dit si elle recherchait encore d'autres suspects. La chef de la police, Kathy Lester, a déclaré que de "multiples" tireurs étaient impliqués dans le massacre qui a tué six personnes et en a blessé 12 autres.

La fusillade a éclaté vers 2 heures du matin, heure locale (0900 GMT), dimanche, près du Golden 1 Center, siège des Kings de Sacramento de la National Basketball Association. L'équipe a tenu un moment de silence avant son match de dimanche soir contre les Golden State Warriors.

La police a déclaré que le massacre faisait suite à une altercation et a demandé l'aide du public pour obtenir des vidéos de cet incident qui avaient été publiées sur les médias sociaux. Le journal Sacramento Bee a rapporté que les suspects s'étaient rendus dans une boîte de nuit voisine plus tôt dans la soirée.

Parmi les 12 victimes qui ont survécu, la police a déclaré qu'elles "souffraient de blessures par balle allant de mineures à critiques mais stables".

Les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé plus de 100 douilles sur les lieux et qu'une arme de poing avait été récupérée suite à l'exécution de mandats de perquisition.

La violence a eu lieu dans une zone récemment revitalisée comme centre de divertissement et quelques heures seulement après que le rappeur Tyler the Creator se soit produit au Golden 1 Center.

La fusillade a brisé l'atmosphère accueillante qui régnait dans le capitole de l'État de Californie, alors que les dirigeants politiques assouplissaient les ordres stricts du COVID-19 et que les bars et restaurants commençaient à se remplir de personnes longtemps isolées par la pandémie.