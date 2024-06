La police chinoise enquête sur une affaire d'opérations de change illégales et de blanchiment d'argent après avoir reçu des informations des États-Unis, ont déclaré les médias d'État mercredi, dans un rare cas de collaboration entre les deux superpuissances dans le domaine des stupéfiants.

Les États-Unis et la Chine ont relancé les discussions sur la coopération en matière de lutte contre les stupéfiants et d'application de la loi au début de l'année et le département chinois de la sécurité publique a salué cette affaire comme un exemple de réussite de la coopération sino-américaine en matière de lutte contre les stupéfiants.

Cette nouvelle semble corroborer les informations publiées mardi par le ministère américain de la justice, selon lesquelles le cartel mexicain de Sinaloa aurait conspiré avec des groupes basés en Californie et liés à des banques clandestines chinoises pour blanchir plus de 50 millions de dollars issus du trafic de drogue.

Le ministère de la justice a indiqué qu'il avait travaillé en étroite collaboration avec les services de police mexicains et chinois.

Les médias d'État chinois ont déclaré dans une brève dépêche que, suite à des indications américaines, une enquête a révélé que depuis 2017, un homme nommé Tong a ouvert une concession automobile aux États-Unis pour vendre des véhicules et offrir des services de change de yuans chinois et de dollars américains pour les clients qui achètent des voitures.

L'opération a ensuite évolué vers des activités criminelles, y compris le commerce illégal de devises étrangères, ont déclaré les médias Xinhua et CCTV, citant le département de la sécurité publique.

Le suspect a été arrêté et l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie, ont indiqué les médias d'État. Le nouvel acte d'accusation désigne un homme du nom de Peiji Tong comme l'un des accusés.

Interrogé sur cette affaire lors de la conférence de presse habituelle, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré : "Nous vous renvoyons aux autorités compétentes".

Les États-Unis, où l'abus de fentanyl est l'une des principales causes de décès, ont insisté pour que la coopération entre les services répressifs soit renforcée, notamment en ce qui concerne la lutte contre le financement illicite, et pour que des contrôles supplémentaires soient effectués sur les produits chimiques pouvant être utilisés pour fabriquer du fentanyl.

La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré que la commission nationale chinoise de la santé avait décidé d'inclure 46 substances dans la "liste supplémentaire des stupéfiants et des psychotropes non pharmaceutiques contrôlés" à compter du 1er juillet.

Ces développements interviennent alors que Rahul Gupta, directeur du Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues de la Maison Blanche, était attendu à Pékin pour rencontrer de hauts responsables chinois cette semaine.

Mercredi également, l'Office national de contrôle des drogues a publié son rapport annuel sur la situation en matière de drogues, indiquant que les autorités ont résolu un total de 42 000 affaires liées à la drogue, arrêté 65 000 suspects criminels et saisi 25,9 tonnes de drogues diverses.