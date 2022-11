La police chinoise est en nombre pour empêcher de nouvelles manifestations du COVID

Au moins une personne dans la ville de Hangzhou a été arrêtée tard lundi, selon des vidéos sur les médias sociaux, après qu'il ait été rapporté qu'un bus de démonteurs avait été emmené par la police lors des manifestations de dimanche soir à Shanghai.

Le mécontentement latent à l'égard des politiques de prévention du COVID, trois ans après le début de la pandémie, s'est transformé en protestations plus larges dans des villes distantes de milliers de kilomètres tout au long du week-end.

La plus grande vague de désobéissance civile en Chine continentale depuis l'arrivée au pouvoir de Xi il y a dix ans intervient alors que le nombre de cas de COVID atteint des sommets quotidiens et que de grandes parties de plusieurs villes sont confrontées à une nouvelle série de lockdowns.

En Chine, le COVID continue de se propager malgré les sacrifices considérables consentis par la plupart des 1,4 milliard d'habitants du pays pour empêcher sa transmission, en adhérant à une politique "zéro COVID" d'éradication de toutes les épidémies qui a isolé la Chine du reste du monde.

Les lockdowns ont exacerbé l'un des plus forts ralentissements de la croissance auxquels la Chine a été confrontée depuis des décennies, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et ébranlant les marchés financiers.

À Hangzhou, la capitale de la province orientale du Zhejiang, des vidéos diffusées sur les médias sociaux et que Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante montrent des centaines de policiers occupant une grande place publique lundi soir, empêchant les gens de se rassembler.

Une vidéo montrait la police, entourée d'une petite foule de personnes tenant des smartphones, procédant à une arrestation tandis que d'autres personnes tentaient de faire reculer la personne détenue.

La police de Hangzhou n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

À Shanghai et à Pékin, on pouvait voir mardi matin la police patrouiller encore dans les zones des villes où certains groupes sur l'application de médias sociaux Telegram avaient suggéré que les gens se rassemblent à nouveau. Leur présence lundi soir et tout au long de la nuit a permis de s'assurer qu'aucun autre rassemblement n'avait lieu.

Selon les résidents, la police a demandé aux personnes passant dans ces zones de prendre leur téléphone pour vérifier s'ils avaient des réseaux privés virtuels (VPN) et l'application Telegram, qui a été utilisée par les manifestants du week-end, selon les résidents et les utilisateurs des médias sociaux. Les VPN sont illégaux pour la plupart des gens en Chine, tandis que l'application Telegram est bloquée sur l'Internet chinois.

UN MILLIER D'ÉPREUVES

Un incendie survenu la semaine dernière dans la ville occidentale d'Urumqi qui, selon les autorités, a tué 10 personnes, semble avoir été le catalyseur des protestations dans d'autres villes.

Certains internautes ont déclaré que les mesures de verrouillage du COVID ont entravé les efforts de sauvetage. Les responsables ont démenti cette affirmation.

Bien qu'ils se soient principalement concentrés sur les mesures de confinement du COVID, les manifestants se sont sporadiquement attaqués au Parti communiste au pouvoir et à Xi, qui a concentré le pouvoir entre ses mains au cours de la dernière décennie et vient de décrocher un nouveau mandat.

Dimanche, une grande foule rassemblée dans la métropole de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, a scandé : "Nous ne voulons pas de dirigeants à vie. Nous ne voulons pas d'empereurs". Des slogans anti-Xi ont été brièvement entendus à Shanghai dimanche également.

Xi avait revendiqué la responsabilité personnelle de mener la "guerre" contre le COVID. Les responsables chinois affirment que cette politique a permis de maintenir le nombre de morts dans le pays le plus peuplé de la planète à quelques milliers, évitant les millions de morts constatés ailleurs.

De nombreux analystes estiment que l'assouplissement de ces politiques pourrait entraîner une généralisation des maladies et des décès, submergeant les hôpitaux du pays. Une forte poussée sur la vaccination des personnes âgées est nécessaire avant que la Chine puisse même envisager la réouverture, disent-ils.

Dans un éditorial qui ne mentionnait pas les protestations, le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti, a exhorté mardi les citoyens à "mettre en œuvre de manière inébranlable" les politiques de zéro COVID, qui mettent "la vie des gens au premier plan", affirmant que la victoire viendra de la "persévérance à travers des milliers d'épreuves".

"Plus c'est difficile, plus vous devez serrer les dents", a-t-il déclaré.