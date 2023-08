La police nord-irlandaise a connaissance d'une allégation selon laquelle des groupes militants seraient en possession de données concernant des agents qu'elle a accidentellement rendues publiques cette semaine, mais elle n'a pas encore été en mesure de vérifier si cette allégation est correcte, a déclaré jeudi le chef de la police de la région.

Les noms de famille, les initiales, le lieu de travail et le service de tous les agents ont été rendus publics pendant plus de deux heures mardi, après avoir été inclus par erreur en réponse à une demande de liberté d'information, et publiés sur le site web de l'auteur de la demande.

Cette fuite accidentelle de données est extrêmement sensible en Irlande du Nord, où les officiers sont encore sporadiquement la cible de groupes dissidents lors d'attentats à la bombe et d'attaques à l'arme à feu, malgré l'accord de paix de 1998 qui a largement mis fin à trois décennies de violence sectaire.

"Nous savons maintenant que des républicains dissidents affirment être en possession de certaines de ces informations qui circulent sur WhatsApp", a déclaré Simon Byrne, chef de la police d'Irlande du Nord (PSNI), lors d'une conférence de presse.

"Nous n'avons pas encore été en mesure de vérifier le contenu de cette affirmation ni de voir les informations que les républicains dissidents affirment détenir, mais nous gardons cette affaire à l'œil.

M. Byrne a déclaré que plus de 500 personnes avaient été référées à un groupe d'évaluation des menaces d'urgence mis en place mercredi, lorsque le PSNI a mis à jour les conseils de sécurité personnels à l'intention de ses agents.

Aucun agent n'a encore été redéployé ou n'a reçu l'ordre de quitter son domicile, mais M. Byrne a déclaré que la PSNI était en train de réévaluer si certains agents spécialisés devaient être redéployés loin de leur lieu de travail habituel vers un nouveau site.

M. Byrne a déclaré qu'il n'avait pas été invité à démissionner lors d'une réunion du Conseil de la police d'Irlande du Nord jeudi, et qu'il ne pensait pas que des démissions de hauts fonctionnaires aideraient à résoudre ce qu'il a qualifié de crise "sans précédent" et "grave".