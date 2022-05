La police de Hong Kong libère sous caution un cardinal catholique arrêté pour atteinte à la sécurité nationale

Zen, un ancien évêque de Hong Kong âgé de 90 ans, a été interrogé pendant plusieurs heures mercredi au poste de police de Chai Wan, près de sa résidence ecclésiastique, avant d'être libéré sous caution par la police. Zen, aux cheveux argentés et portant un col clérical blanc, est parti sans faire de commentaire aux médias.

La police locale a déclaré dans un communiqué que le département de la sécurité nationale des forces de police avait arrêté deux hommes et deux femmes, âgés de 45 à 90 ans, pour "collusion avec des forces étrangères" mardi et mercredi.

La police a déclaré qu'ils étaient soupçonnés de demander des sanctions étrangères. Tous ont été libérés sous caution avec leurs passeports confisqués en vertu de la loi sur la sécurité nationale, a indiqué la police.

Une source juridique familière de l'affaire avait précédemment déclaré à Reuters que cinq personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire : Zen ; l'avocate principale Margaret Ng, 74 ans ; la militante et chanteuse pop Denise Ho ; l'ancien législateur Cyd Ho ; et l'ancien universitaire Hui Po-keung.

Zen est depuis longtemps un défenseur des causes démocratiques à Hong Kong et en Chine continentale, et s'est exprimé contre l'autoritarisme croissant de la Chine sous le président Xi Jinping, notamment une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, et la persécution de certains catholiques romains en Chine.

Hui avait été arrêté à l'aéroport dans la nuit de mardi à mercredi, selon les médias, tandis que Cyd Ho était déjà en prison pour une autre affaire.

Les cinq personnes étaient les administrateurs du "Fonds de secours humanitaire 612" qui aidait les manifestants arrêtés lors des manifestations pro-démocratie et anti-chinoises de 2019 à payer leurs frais juridiques et médicaux.

LE VATICAN INQUIET

Hong Kong a longtemps été l'une des plus importantes têtes de pont catholiques en Asie, abritant un vaste réseau d'agences d'aide, d'universitaires et de missions qui ont soutenu les catholiques en Chine continentale et ailleurs.

En juin 2020, Pékin a imposé une loi radicale sur la sécurité nationale qui punit le terrorisme, la collusion avec des forces étrangères, la subversion et la sécession d'une peine de prison à vie.

Le Vatican a déclaré mercredi qu'il avait appris l'arrestation de Zen à Hong Kong "avec inquiétude" et qu'il suivait les développements "avec une extrême attention".

Reuters n'a pas été en mesure de joindre immédiatement les autres pour un commentaire. Le diocèse catholique de Hong Kong n'a pas fait de commentaire immédiat.

Le "612 Humanitarian Relief Fund" a été supprimé l'année dernière après la dissolution d'une société qui avait aidé à recevoir des dons par le biais d'un compte bancaire.

Les arrestations interviennent après que la police ait déclaré en septembre dernier qu'elle avait commencé à enquêter sur le fonds pour des violations présumées de la loi sur la sécurité nationale.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a appelé la Chine et les autorités de Hong Kong à cesser de cibler les défenseurs de Hong Kong et à libérer immédiatement les personnes "injustement détenues et inculpées", y compris Zen.

"Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes de plus en plus troublés par les mesures prises à Hong Kong pour faire pression sur la société civile et l'éliminer", a déclaré le coordinateur américain pour la région Indo-Pacifique, Kurt Campbell, lors d'un autre événement à Washington, lorsqu'il a été interrogé sur les arrestations.

Hui, professeur associé d'études culturelles à l'université Lingnan, avait autrefois enseigné à Nathan Law, militant démocrate en exil.

"Si vous voulez punir quelqu'un, vous pouvez toujours trouver une excuse", a écrit Law sur sa page Facebook en réponse à l'arrestation de Hui.

Les critiques, y compris les États-Unis, affirment que la loi sur la sécurité érode les libertés promises par la Chine dans le cadre de l'accord "un pays, deux systèmes" lorsque Hong Kong est passé de la domination britannique à la domination chinoise en 1997.

Les autorités de Hong Kong, cependant, affirment que la loi a apporté la stabilité à la ville après les manifestations de masse de 2019.

(Cette histoire est corrigée pour supprimer un mot superflu dans le premier paragraphe, ajouter le mot manquant dans le deuxième paragraphe)