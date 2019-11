La police de Hong Kong menace de tirer à balles réelles sur les "émeutiers"

HONG KONG, 17 novembre (Reuters) - La police de Hong Kong a menacé lundi de riposter à balles réelles si des "émeutiers" utilisent des armes létales et commettent de nouvelles violences, alors que la confrontation s'est durcie ces derniers jours entre les forces de l'ordre et les manifestants.

Dans un communiqué, la police prévient qu'elle réagira avec force à toute nouvelle attaque contre les forces de l'ordre et qu'elle pourrait tirer à balles réelles si les "émeutiers" ne cessent pas.

Un policier a été blessé par une flèche dimanche à Hong Kong lors de violents heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants retranchés dans l'Université polytechnique. Les contestataires ont aussi lancé des cocktails Molotov en direction des policiers faisant usage de gaz lacrymogène.

Hong Kong est depuis plus de cinq mois secouée par un mouvement de contestation dénonçant l'influence exercée par la Chine sur les affaires du territoire et réclamant le respect de principes démocratiques. Les manifestations antigouvernementales, qui ont débuté en juin, sont devenues plus violentes au cours des dernières semaines. (Bureau de Hong Kong Bertrand Boucey pour le service français)