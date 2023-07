Trois ans après l'assassinat de George Floyd par la police de Minneapolis et un mois après que des enquêteurs fédéraux ont constaté une discrimination raciale généralisée de la part des forces de l'ordre de la ville, un juge du Minnesota a approuvé un accord de réforme entre le département des droits de l'homme de l'État et la police de la ville.

L'accord approuvé le 13 juillet par la juge Karen Janisch du tribunal de district du comté de Hennepin prévoit la création d'une commission communautaire indépendante chargée de superviser le département de la police de Minneapolis et impose des réformes en matière de maintien de l'ordre.

En vertu de ce décret, la police n'est plus autorisée à procéder à des fouilles consenties de piétons ou de véhicules, ni à des fouilles fondées sur l'odeur apparente de la marijuana. Les agents sont également tenus de faire preuve de désescalade et ont été limités dans l'utilisation des tasers et des irritants chimiques tels que le spray au poivre.

La police de Minneapolis fait également l'objet d'une surveillance fédérale en vertu d'un décret de consentement annoncé le mois dernier, qui fait suite à une enquête lancée par la division des droits civils du ministère de la justice après que l'ancien policier blanc Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de Floyd, un Noir, en s'agenouillant sur le cou de l'homme menotté en 2020, ce qui a déclenché de vastes manifestations mondiales contre le racisme.

Toussaint Morrison, un organisateur communautaire de Minneapolis, a déclaré lundi qu'il se félicitait de la surveillance indépendante de la police et des mesures prises par le ministère des droits de l'homme du Minnesota pour imposer des changements, mais qu'il n'allait que faire preuve d'un optimisme prudent.

"Mais est-ce que je crois que ce sera suffisant ? "Non, je ne pense pas que ce sera suffisant.

En vertu de l'accord du 13 juillet, les responsables de la ville et de la police de Minneapolis disposent de 60 jours pour constituer des équipes de mise en œuvre.

La négociation de l'accord fédéral devrait quant à elle prendre plusieurs mois, selon les responsables.

"L'accord reflète l'ampleur du travail à accomplir pour lutter contre les pratiques policières fondées sur la race, un fléau dans notre ville qui nuit à tout le monde, en particulier aux personnes de couleur et aux membres des communautés autochtones", a déclaré Rebecca Lucero, commissaire du département des droits de l'homme du Minnesota, dans un communiqué de presse.

Son département a mené sa propre enquête sur la police de Minneapolis après avoir annoncé l'année dernière qu'il avait trouvé des raisons probables de croire que la loi sur les droits de l'homme du Minnesota avait été violée. Il a travaillé avec la ville et son service de police sur l'accord approuvé par le juge Janisch.