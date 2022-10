La police de New York déclare que les extrémistes pourraient constituer une menace à l'approche des élections - rapports des médias

Les travailleurs électoraux, les personnes participant à des rassemblements et les candidats politiques sont exposés à un risque accru d'attaque à l'approche des élections du 8 novembre, selon un bulletin interne publié par le département mercredi et obtenu par ABC et CNN.

Le bulletin souligne qu'il attire l'attention sur le risque d'attaques ou de menaces, même si la police n'a connaissance d'aucune menace crédible pour le moment.

La hausse du taux de criminalité est devenue un enjeu électoral majeur pour les électeurs de New York et du pays. La sécurité publique a occupé le devant de la scène cette semaine lors d'un débat entre la gouverneure de New York Kathy Hochul, une démocrate, et le représentant américain Lee Zeldin, son challenger républicain.

En juillet, Zeldin prononçait un discours de campagne lorsqu'un homme est monté sur scène et a tenté de le poignarder. Zeldin n'a pas été blessé dans l'incident et l'agresseur a été arrêté.